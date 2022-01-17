تذاكر إلكترونية للبث المباشر في «الإمارات للآداب» أصدر مهرجان طيران الإمارات للآداب، اليوم الاثنين، التذاكر الإلكترونية لمهرجان 2022، والتي تتيح الوصول إلى مجموعة رائعة من جلسات المهرجان التي ستُبث مباشرةً.

تذاكر إلكترونية للبث المباشر في «الإمارات للآداب»

مؤسسة الإمارات للآداب



يمكن للعائلات الاستفادة من التذاكر الإلكترونية لمتابعة جلسات البث المباشر من المنزل أو يمكن لكل الأشخاص من جميع أنحاء العالم متابعة الجلسات من أي مكان، حتى أولئك الذين يمضون فترة العزل، ويوفر هذا النوع من التذاكر فرصة ينتظرها جميع الذين لا يستطيعون الحصول على تذكرة أو غير قادرين على الحضور. وتبلغ كُلفة التذكرة الإلكترونية 100 درهم، وقد أصبحت متوفرة على موقع مؤسسة الإمارات للآداب.

وعن الفرص الجديدة التي توفرها التذاكر الإلكترونية، قالت مديرة المهرجان أحلام بلوكي: «تحفل دورة المهرجان القادمة ببرنامج ثري رائع يتضمن فعاليات تُقام في فنادق الحبتور سيتي، ونود أن نتيح إمكانية متابعتها ومتابعة مهرجاننا لأكبر عدد ممكن من الناس. ونظراً لاستمرار الوباء في تغيير معطيات حياتنا وأنشطتنا، اخترنا عدداً من الجلسات التي سيتم بثها مباشرة من موقع المهرجان، والتي نعتقد أنها ستثري المعرفة وتنير العقول وتلهم الأرواح، والتي ستشكل زادنا الفكري والثقافي للأشهر القادمة».

يحتضن المهرجان في كل عام متحدثين وأدباء ومفكرين ومبدعين من جميع أنحاء العالم، ويقدم مواضيع متنوعة مميزة تعتني بالقضايا المعاصرة والتحديات والفرص التي لدينا والأفكار السائدة والأعمال الأدبية الرائدة.

ويجمع المهرجان نخب في مجالات متعددة، لا يمكن أن تجتمع تحت مظلة أي تظاهرة أو مهرجان آخر، وتتيح التذاكر الإلكترونية متابعة جلسات وحوارات أولئك المتحدثين المرموقين، وتسمح لجمهور أوسع متابعة تلك الجلسات طوال فترة المهرجان دون الحاجة للحضور فعلياً للمهرجان.

المزيد:

معرض فني لمناسك رحلة الحج حتى 14 يناير 2022

100 تحفة من فن الرسم الصيني القديم بمتحف سيرنوشي