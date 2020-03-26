ترجمة «فقه الدولة وفقه الجماعة» إلى الإيطالية والألمانية

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إنه قام بترجمة كتاب "فقه الدولة وفقه الجماعة" استجابة لنداء المشاركين في مؤتمر "تحصين الشباب ضد الفكر المتطرف والعنف" الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي بالمشاركة والتعاون مع الأمم المتحدة بجنيف الذين أشادوا بالكتاب بعد أن أطلعوا على نسخته العربية والإنجليزية والروسية.

وأوضح وزير الأوقاف، في تصريح اليوم الأربعاء، أن الكتاب يهدف إلى إبراز أهمية بناء الدولة، وضرورة الحفاظ عليها ، وأن ذلك من المقاصد الضرورية العامة التي لا صلاح للبلاد والعباد إلا بها، مؤكدا من خلال الكتاب أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان.

وأشار الوزير إلى أن الكتاب يفرق بوضوح بين فقه الدولة القائم على البناء وفقه الجماعات المتطرفة القائم على الهدم والتخريب والفساد والإفساد، كما يفرق بين مفهوم المصلحة في منظور الدولة ومفهومها في منظور الجماعة ، كما يحذر الكتاب من خطورة الكيانات أو السلطات الموازية التي تحاول القفز فوق سلطة الدولة ، ويؤكد أن إدارة الدول تحتاج إلى مواصفات خاصة وخبرات متراكمة ولا يمكن أن تترك للهواة الذين ينجرفون بها إلى حافة الهاوية ، كما يبين بجلاء ووضوح أن فقه الجماعات فقه نفعي مغلق يتسم بالجمود والتحجر وانعدام الرؤية.

يذكر أن المكتبات العربية والأجنبية ضمت بين جنباتها حديثا كتاب "فقه الدولة وفقه الجماعة" للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مترجما إلى اللغتين الإيطالية والروسية.