حصلت دار صفصافة للنشر على حقوق ترجمة 6 أعمال للأديب النمساوي بيتر هاندكه الفائز بجائزة نوبل للآداب 2019، وستقوم بنشر ترجمتها تباعا ابتداء من العام المقبل.

وتشمل الأعمال الست التي حصلت دار صفصافة على حقوق نشرها باللغة العربية رواية هاندكة الأولى "الدبابير"، وسلسلة كتب من النثر الأدبي تتناول موضوعات تتنوع من الموسيقى إلى النجاح والتعب.

وولد بيتر هاندكه في 6 ديسمبر 1942 في النمسا، وفي عام 1961 بدأ هاندكه دراسة القانون. وقد لفت انتباه الأوساط الأدبية إليه حتى قبل صدور روايته الأولى في مطلع عام 1966، وهو يتحدث الألمانية والفرنسية إضافة إلى معرفته باللغة اليونانية.