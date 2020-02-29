ترشيح الدكتور مجدي يعقوب لنيل جائزة نيلسون مانديلا الدولية

قرر "اتحاد المبدعين العرب" ترشيح الدكتور مجدي يعقوب ، أستاذ القلب العالمي من مصر ، والشيخة شما آل نهيان ، من الإمارات ، لنيل جائزة "نيلسون مانديلا الدولية لعام" 2020 " باعتبارهما "شخصيات رائدة فى مجال العمل الإنساني".

وكانت الأمم المتحدة قد طلبت الى اتحاد المبدعين العرب ترشيح اثنين لتلك الجائزة على أن يكونا رجلا وسيدة.

وأوضح الإعلامي أحمد نور، رئيس اتحاد الإعلاميين والمبدعين العرب ، أن هذه الجائزة تمنح كل خمس سنوات للشخصيات التى لها باع فى مجال خدمة المجتمع والعمل التطوعى وخدمة الإنسانية، حيث يقوم باختيار الفائزين لجنة تابعة للأمم المتحدة ، ويرأسها رئيس الجمعية العامة، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يعلن اسم الفائز والفائزة في مايو لقادم " 2020 " كما ستجرى مراسم منح الجائزة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، خلال الاحتفال ب"اليوم الدولى لنيلسون مانديلا " فى 18 يونيو 2020.

وأوضح أن اتحاد الإعلاميين العرب قرر باجماع هيئته ترشيح كل من : الدكتور مجدى يعقوب، لما له من باع فى خدمة الانسانية ومشوارة الحافل بالعطاء حول العالم وباعتباره فخرا لمصر والأمة العربية، منوها بأن الترشيح الآخر جاء للشيخة شما آل نهيان ، لدورها فى العطاء والعمل الإنسانى.