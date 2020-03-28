تشجيعا للقراءة: مكتبات الشروق توفر خدمة شحن مجاني للكتب

أعلنت مكتبات الشروق عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن عرض خاص يتضمن شحنا مجانيا للكتب والروايات عند طلبها من المتجر الإلكتروني لمكتبات الشروق، وذلك تيسيرا على القراء وتحفيزا لهم على شغل وقت فراغهم بالقراءة.



وجاء في العرض المنشور على صفحة مكتبات الشروق الرسمية: "شحن مجاني لما تشتري بأكتر من 150 جنيه، اطلب الكتب اللي بتحبها وانت قاعد في البيت"، مضيفة أن العرض ساري لفترة محدودة في القاهرة والجيزة فقط.

يأتي هذا العرض تأكيدا على حرص مكتبات الشروق على صحة وأمان عملائها، بالإضافة إلى تشجيعهم وتحفيزهم على القراءة عن طريق توصيل الكتب والروايات في الفترات التي يضطرون فيها إلى البقاء في المنزل.

كما كانت مكتبات الشروق من أوائل الشركات التي اتبعت وسائل الوقاية والحماية والأمان الموصى بها في فروعها بالقاهرة والجيزة، حيث قالت في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك": "نعتز بخدمتكم، ونسعى دائما لتوفير مكتبات تليق بكم نوفر من خلالها أحسن وأرقى الكتب. إن أكبر أولوياتنا هي صحة وأمان عملائنا الكرام وزملائنا الذين يتشرفون بخدمتكم، لذلك فقد قمنا باتخاذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا COVID-19 طبقا لتوصيات منظمات الصحة الدولية والمحلية. وقمنا بتشديد إجراءات التطهير في كل الفروع وبزيادة نوبات التنظيف والتطهير خلال اليوم، بالإضافة إلى توفير قفازات طبية معقمة لاستخدامكم خلال زيارة أي من مكتباتنا حفاظا على صحتكم. كما أنه يسعدنا استقبال طلباتكم عبر موقعنا الإلكتروني الذي يضم كل ما لدينا من كتب، مع إمكانية السداد عند الاستلام والتوصيل لأي مكان في مصر".