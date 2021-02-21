"تصاعد المد الإيراني ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ" تأليف السيد أبو داود

وإذا كان الحديث قد كثر عن رغبة إيران في تأسيس ما يعرف بـ (الهلال الشيعي) الذي يمتد من إيران إلى داخل العمق العربي، مدعموماً بالنفوذ في سورية ولبنان، صانعًا (كماشة) عن طريق التكامل مع شيعة الخليج...

مكملاً فكي (الكماشة) بالوجود العسكري في اليمن من خلال (الحوثيين)، فإن السلوك الإيراني وتطورات الأحداث أثبتت أن هذا كله ليس توهمات أو اتهامات لإيران لا تقوم على دليل، وإنما كلها (رتوش) تكمل الصورة التي تؤكد أن إيران تعمل جاهدة على إعادة المجد الإمبراطوري الفارسي، عن طريق زرع خلايا مزعجة لها في الجسد العربي، ثم عن طريق نشر التشيع وتصدير أفكار ثورتها.

في فصول هذا الكتاب سوف يلمس القارئ الكريم إذا ما كنا نكيل الاتهامات دون دليل إلى إيران، أم أن ما نتحدث عنه هو حقائق يصعب التشكيك فيها، وسيتأكد الكثيرون من حسني النية أن إيران لم تكن عند ظنهم ولم تنطلق من رعاية الأخوة الإسلامية والوحدة الإسلامية، وإنما كان المنطلق المذهبي الضيق هو رائدها وهاديها.

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