تطبيق "ستوريتل" الصوتي يوفّر رواية "هاري بوتر وحجر الفيلسوف" للمرة الأولى!

كشفت "ستوريتل"، النسخة العربية للمنصة الأوروبية الرائدة للكتب الصوتية "ستوريتل"، أول أمس الإثنين عن توفر النسخة الصوتية العربية من "هاري بوتر وحجر الفيلسوف"، الرواية الأولى ضمن سلسلة الروايات الأكثر شعبية "هاري بوتر" للكاتبة البريطانية المعروفة جيه. كيه. رولينغ، للتحميل عبر تطبيقها الرسمي.

وجاء الإعلان عن الخبر، الذي تمّ الكشف عنه في "كتّاب كافيه" بدبي، عقب 12 أسبوعاً من كشف "ستوريتل" رسمياً عن التعاون مع دار "بوترمور" للنشر، دار النشر الرقمي لسلسلة الروايات من "ذا ويزاردينج ورلد™"، وذلك على هامش "معرض القاهرة الدولي للكتاب 2019". وتم بث مراسم الحفل الرسمي للإعلان عن الشراكة الاستراتيجية مباشرةً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بحضور نخبة من المؤثرين والرواد. وتخلّل الحفل أيضاً جلسة نقاشية وجلسة قراءة بصوت رائد التعليق الصوتي سمعان فرزلي، راوي النسخة الصوتية العربية من رواية "هاري بوتر وحجر الفيلسوف" والروايات الست الباقية والمقرر إطلاقها تدريجياً خلال العام الجاري.

ويبرز سمعان فرزلي كأحد أهم أعلام التعليق الصوتي العربي، والمعروف بالقدرة العالية على تجسيد الشخصيات الخيالية بطريقة واقعية تلامس حياة الجميع. ومدعوماً بمسيرة حافلة بالتميز على مدى أكثر من 15 عاماً في مجال التعليق الصوتي والدوبلاج وتقديم البرامج، قام فرزلي بتسجيل الكثير من الكتب والروايات وقصص الأطفال لعدد من أهم دور النشر؛ وعلى رأسها "دار الحلبي" في المغرب و"دار واحة الحكايات" في مصر.

وقال عمار مرداوي، مدير "ستوريتل" في دولة الإمارات: "ستقدم النسخة الصوتية العربية من رواية "هاري بوتر وحجر الفيلسوف" تجربة مختلفة كلياً، لتتيح بذلك الفرصة أمام مستخدمي منصة "ستوريتل" للاستماع إلى مغامرات هاري بوتر وأصدقائه بطريقة ممتعة عوضاً عن قراءتها. ومما لا شكّ فيه بأنّ سمعان فرزلي قام بعمل مذهل للغاية بتجسيد وإضفاء الحياة على أكثر من 150 شخصية خيالية من 7 روايات، مقدّماً أداءً لا يُضاهى سيأخذ بلا شك المستمعين في رحلة شيّقة ومليئة بالتحولات والانعطافات والأحداث في سلسلة "هاري بوتر". ونتطلّع قدماً إلى تقديم السلسلة الرائعة من القصص الخيالية إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور في العالم العربي، في سبيل تمكين عشّاق الكتب من خوض غمار عالم مفعم بالسحر بطريقة جديدة ومبتكرة. ويمثل توفير النسخة الصوتية العربية من سلسلة روايات "هاري بوتر" دليلاً دامغاً على التزامنا المطلق بتقديم أفضل مجموعة من الكتب المسموعة لمشتركينا العرب، الذين يواصلون دعمنا في "ستوريتل" بكل ثقة."

ويجدر الذكر بأنه يمكن تحميل تطبيق "ستوريتل" عبر متجري "جوجل بلاي" و"آبل آب". ويمكن للمستمعين تحميل الكتاب بسهولة تامة والاستماع إليه حتى في حال عدم وجود اتصال مع شبكة الإنترنت، وذلك بمجرد حفظه في رف الكتب. ومن المتوقع أن يؤدي التعاون بين "ستوريتل" و"بوترمور" إلى توسيع نطاق جمهور "ستوريتل" واستقطاب المزيد من محبي الكتب الصوتية في العالم العربي.

وتعتبر "ستوريتل" (Storytel) ، الشركة الأولى في العالم التي تقدم خدمات الكتب الصوتية والمقروءة عبر الهاتف المحمول. ومنذ إطلاق هذه الخدمات في عام 2005 وحتى اليوم، استطاعت الشركة أن تحصد أكثر من 53 مليون استماع ومشاهدة لكتب صوتية وإلكترونية. ويعمل تطبيق "ستوريتل" على كافة الهواتف الذكية بمختلف أنواعها، وهو متوفر دون الاتصال بشبكة الانترنت مما يتيح الاستماع إلى الكتب الصوتية في أي وقت. وشهدت الشركة خلال السنوات الأربع الأخيرة نمواً سنوياً مركباً بنسبة 62%، مما ينعكس إيجاباً على مسيرتها التي لا تزال تحصد نجاحاً ونمواً تصاعديين. وتتخذ شركة "ستوريتل" من ستوكهولم مقراً رئيساً لأعمالها، وتدير عملياتها التشغيلية في 18 دولة حول العالم، هي السويد، النرويج، الدنمارك، هولندا، فنلندا، روسيا، بولندا، أيسلندا، تركيا، إيطاليا، إسبانيا، الهند، الإمارات العربية المتحدة، بلغاريا، المكسيك، البرازيل، سنغافورة وألمانيا.