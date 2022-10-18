تعديل موعد مهرجان الكويت المسرحي بسبب المونديال تنطلق الدورة الثانية والعشرون من مهرجان الكويت المسرحي هذا الأسبوع، بدلاً من الموعد المعتاد في ديسمبر (كانون الأول) بسبب نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

تعديل موعد مهرجان الكويت المسرحي بسبب المونديال

20 إلى 29 أكتوبر (تشرين الأول)





وقال مدير المهرجان فالح المطيري في مؤتمر صحفي يوم الاثنين إن الموعد السنوي للمهرجان في ديسمبر يتعارض مع استضافة قطر للمونديال "مما سيؤدي إلى قلة الجمهور وصعوبة استضافة الضيوف من دول مجلس التعاون والوطن العربي لحضور المهرجان".



يقام المهرجان في الفترة من 20 إلى 29 أكتوبر (تشرين الأول) بمشاركة 7 عروض على مسرح الدسمة هي "الهجين" و"لنشرب القهوة" و"طاهرة" و"تفضلوا على العشاء" و"لوكيميا" و"ماردين" و"ولاية عجب".



وقال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتكليف عيسى الأنصاري إن المهرجان نشاط ثقافي حقيقي وليس عادة سنوية، مؤكدا أن المسرح مؤسسة تنويرية لها دور أصيل في الارتقاء بالعقول وتغيير الصورة النمطية في المجتمع من خلال تقديم أداء مسرحي راق يناقش العديد من القضايا المجتمعية ويقدمها بصورة تصل للناس.



وينظم المهرجان ندوتين فكريتين إضافة إلى ورشة متخصصة في "الفن التجريدي" يقدمها محمد الحوطي وورشة أخرى بعنوان "فرجات بلا حدود - مسرح الشارع" يقدمها طارق الربح.



ويكرم المهرجان هذا العام مجموعة من الممثلين هم إبراهيم الحربي وسمير القلاف وعماد العكاري ومبارك ماجد سلطان وياسر العماري وناصر كرماني ومحمد راشد الحملي وعبد الناصر الزاير وكذلك الناقدة ليلى أحمد.

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