تفاصيل مواعيد إعلان جائزة نوبل لعام 2022 قررت مؤسسة نوبل انه سيتم الإعلان عن جائزة نوبل لهذا العام في الفترة من 3 إلى 10 أكتوبر. أيضًا سيتم دعوة الحائزين على جائزة نوبل 2022 إلى أسبوع نوبل في ستوكهولم في ديسمبر مع الحائزين على جائزة 2020 و 2021. ومن المقرر أيضًا إقامة حفل توزيع الجوائز في قاعة ستوكهولم للحفلات الموسيقية (Konserthuset Stockholm) ومأدبة في قاعة مدينة ستوكهولم.

تفاصيل مواعيد إعلان جائزة نوبل لعام 2022

قرارات المؤسسات الحائزة على الجوائز للإعلان عن قراراتها الخاصة بجوائز 2022 على النحو التالي:

الفسيولوجيا أو الطب - يوم الاثنين ، 3 أكتوبر ، الساعة 11:30 بتوقيت وسط أوروبا

جمعية نوبل في Karolinska Institutet

http://www.nobelprizemedicine.org

nobelforum@nobelprizemedicine.org

تفاصيل مواعيد إعلان جائزة نوبل لعام 2022

الفيزياء - الثلاثاء 4 أكتوبر ، الساعة 11:45 بتوقيت وسط أوروبا

الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، ستوكهولم

www.kva.se/pressroom

eva.nevelius@kva.se

تفاصيل مواعيد إعلان جائزة نوبل لعام 2022

الكيمياء - الأربعاء ، 5 أكتوبر ، الساعة 11:45 بتوقيت وسط أوروبا

الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم ، ستوكهولم

www.kva.se/pressroom

eva.nevelius@kva.se

تفاصيل مواعيد إعلان جائزة نوبل لعام 2022

الأدب - الخميس ، 6 أكتوبر ، الساعة 13:00 بتوقيت وسط أوروبا

الأكاديمية السويدية، ستوكهولم

http://www.svenskaakademien.se/en

louise.hedberg@svenskaakademin.se

تفاصيل مواعيد إعلان جائزة نوبل لعام 2022

جائزة السلام - الجمعة ، 7 أكتوبر ، الساعة 11:00 بتوقيت وسط أوروبا

لجنة نوبل النرويجية ، معهد نوبل النرويجي، أوسلو

https://www.nobelpeaceprize.org

postmaster@nobel.no

تفاصيل مواعيد إعلان جائزة نوبل لعام 2022

جائزة SVERIGES RIKSBANK في العلوم الاقتصادية في ذاكرة الفريد نوبل - يوم الاثنين ، 10 أكتوبر ، الساعة 11:45 بتوقيت وسط أوروبا

الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم ، ستوكهولم

www.kva.se/pressroom

eva.nevelius@kva.se

سيتم بث جميع إعلانات الجوائز مباشرة على القنوات الرقمية الرسمية لجائزة نوبل. سيتم نشر معلومات متعمقة حول الجوائز في nobelprize.org .

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