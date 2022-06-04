تمديد المشاركة في جائزة «فتاة العرب» للشعر أكد مجلس أمناء جائزة عوشة بنت خليفة السويدي «فتاة العرب»، حرص الجائزة في دورتها الثانية على أن تكون مختلفة عن الدورة السابقة.

تمديد المشاركة في جائزة «فتاة العرب» للشعر

30 يونيو الجاري

وقالت الدكتورة رفيعة غباش، التي ترأست اجتماع المجلس الثالث الذي عقد أخيراً، إن الجائزة حريصة في دورتها الثانية على تنوع المشاركات، وتوسيع دائرة المشاركين من داخل الدولة وخارجها، ما يعطي الجائزة قيمتها وحضورها الثقافي.

وأضافت إن شعار الدورة الثانية «دار الوصل» الذي جاء تزامناً مع احتفالات الدولة باستضافة إكسبو 2020 دبي، والرسالة الملهمة التي يحملها الشعار أعطيا حافزاً للمتنافسين على المشاركة لتصل رسالتهم الوطنية عبر هذه الجائزة التي تحمل اسم قامة شعرية كبيرة مثل «فتاة العرب». وأشارت غباش إلى أن باب المشاركة في الدورة الثانية لا يزال مفتوحاً لغاية 30 يونيو الجاري، بمختلف محاورها، التي تتضمن:

فرع القصيدة النبطية، وفرع الدراسة الأدبية عن شعر عوشة، وفرع إلقاء طلبة المدارس إحدى قصائد عوشة

مؤكدة أن نجاح الدورة الأولى ونسبة عدد المشاركات التي وصلت إلى لجان التحكيم، وجمالية التنافس، أعطى رونقاً لفكرة الجائزة، وحافزاً في الوقت نفسه لأن تتميز الجائزة بحضورها، لما تحمله من قيمة ثقافية كبيرة.

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