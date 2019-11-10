توقيع رواية "ترتيبات عشوائية" لدنيا كمال

تقيم مكتبة ديوان، في السابعة من مساء يوم الأحد 17 نوفمبر الجاري، حفل توقيع لرواية "ترتيبات عشوائية" للكاتبة دنيا كمال، وذلك بمقر المكتبة بالزمالك.

ومن أجواء الرواية: "عزيزي يوسف، الحب كلمة مخيفة، ربما مبتذلة كذلك؟ لا أعرف، ولكنني كنت أحكي لصديقنا المشترك الصغير أنني أشعر بكثير من الامتنان لأنني تعرَّفت إلى الحب من قبل، بل وأمضيت ثمانية أشهر أرتع في خباياه ولحظاته الذهبية التي هي ليست من هذا العالم. أنا شخص محظوظ جدًّا، ففي يومٍ ما وقفت أمام المرآة، وقلت لنفسي ها هي ذي السعادة، لا تبحثي عنها لأنها هنا، هذا هو الحب يتجلى واقفًا واضحًا مبتسمًا يلوِّح بيده ويقول لي استمتعي، فلن أظل هنا كثيرًا".