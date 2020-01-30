توقيع "مخ القلب وإعجاز رب الأكوان"، للدكتور عبد الهادى مصباح

تنظم دار المصرية اللبنانية، حفلا لتوقيع كتاب "مخ القلب وإعجاز رب الأكوان"، للكاتب الدكتور عبد الهادى مصباح، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب بدروته الـ51، الذى انطلقت فعالياته يوم 22 يناير، تحت عنوان "مصر أفريقيا- ثقافة التنوع" وتتخذ من الراحل جمال حمدان شخصية لها والسنغال ضيف شرفها، وذلك غدًا، الخميس 30 يناير، فى تمام الساعة الرابعة عصرًا، بجناح الدار بالمعرض.

وجاء فى الكتاب : "القلب ليس مجرد مضخة للدم فقط – على الرغم من أهمية هذه الوظيفة – ولكن له نظامه العصبى الخاص المستقل، وهو نظام معقد ويشار إليه بـ مخ القلب ويحتوى على أربعين ألفًا على الأقل من الخلايا العصبية (خلايا الأعصاب) فى القلب – بخلاف ما تم العثور عليه منها في مختلف المراكز تحت القشرة المخية من الدماغ، ووالقلب يتصل مع الدماغ وبقية الجسم من خلال طرق موثقة بأدلة علمية رصينة، وهي عصبيًّا (من خلال بث النبضات والخلايا العصبية)، وكيميائيًّا (من خلال الهرمونات والنواقل العصبية)، وفيزيائيًّا (من خلال موجات الضغط)، وعن طريق الطاقة، ومن خلال تفاعلات المجال الكهرومغناطيسى للقلب".

لذا فمن خلال هذه الأنظمة لاتصالات القلب البيولوجية مع المخ وكافة أعضاء الجسم التى تصلها نبضاته، يحدث القلب تأثيرًا كبيرًا على وظائف المخ، وجميع وظائف وأجهزة الجسم، مما جعل العلماء يكتشفون أن قلوبنا قد تكون فى الواقع "القوة الذكية" أو "العقل الذى يقف وراء تلك الأفكار البديهية"، أو "لإلهام الذى يعترينا"، والمصدر الأساسى للمشاعر التى تنتابنا ونشعر بها تجاه الآخرين!.

يشار إلى أن معرض القاهرة الدولى للكتاب يستمر حتى يوم 4 فبراير المقبل، وقد بلغ عدد الأجنحة فى المعرض 808 بزيادة 86 جناحًا، وعدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 900 دار نشر وجهة بزيادة 153 دار نشر وجهة عن العام الماضى، وعدد الناشرين المصريين 398 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين كتاب الأطفال 75 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين كتاب إسلامى تراث 121 دار نشر، عدد مكتبات سور الأزبكية 41، وعدد الناشرين كتاب صوتي والاليكترونى 7، وعدد المشاركين ذوي القدرات الخاصة، عدد الناشرين العرب 255 ناشرًا، وبذلك يكون العدد الإجمالى 900 دار نشر، وعدد التوكيلات 99 توكيلًا، وعدد المشاركين فى الفاعليات 3502 مشارك، والدول المشاركة 38 دولة بزيادة ثلاث دول عن دورة اليوبيل الذهبى فى العام الماضى.

