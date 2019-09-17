تونس ضيف شرف معرض عمان الدولى للكتاب

تنطلق فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب، في دورته التاسعة عشرة، والذي يقيمه اتحاد الناشرين الأردنيين، بمركز السيارات الدولى بالعاصمة الأردنية عمان، وذلك خلال الفترة من 26 سبتمبر الحالى إلى 5 أكتوبر المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للمعرض الفيديو الترويجي للدورة التاسعة عشرة، حيث تأتى تحت شعار «القراءة حياة»، وتحل الجمهورية التونسية ضيف شرف المعرض، بمشاركة 22 دولة، و350 دار نشر عربية وأجنبية، واختير الشاعر الأردني أمجد ناصر كشخصية العام الثقافية.

يشهد المعرض إقامة عدد من الفعاليات الثقافية والفنية، فضلا عن حفلات توقيع أبرز الكتاب العرب والأردنيين، ويقام على هامش المعرض المؤتمر الإقليمي للاتحاد الدولي للناشرين؛ يومي 30 سبتمبر الحالى، وأول أكتوبر المقبل، ضمن فعاليات الدورة الـ 19، بهدف تسليط الضوء على دور القراءة في مستقبل العالم العربي، وتحديات وصول الكتب إلى القراء، بما في ذلك طلبة المدارس واللاجئون.

يذكر أن عدد دور النشر المصرية المشاركة في هذه الدورة وصل 63 دار نشر تشارك بشكل مباشر من خلال الأجنحة بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر بالتوكيلات لدور النشر الأخرى وكذلك مشاركة قطاعات النشر بوزارة الثقافة المركز القومي للترجمة، والمجلس الأعلى للثقافة والهيئة العامة للكتاب.

وأعلن القائمون على المعرض، أن دولة تونس ضيف شرف هذه الدورة، حيث يشارك 22 دولة من كافة أنحاء العالم، و350 دار نشر عربية واجنبية، وسوف يستقبل المعرض أكثر من 250 ألف زائر.

كما يعد القائمون على المعرض، ندوات فكرية وثقافية وأمسيات شعرية، وتوقيع كتب، إضافة إلى قراءات قصصية ومسرحيات للأطفال، ويأتى الشاعر أمجد ناصر شخصية العام للمعرض.

ومن أبرز حفلات التوقيع، كتاب يحمل عنوان "غاسل صخرن يقرأ شوبنهاور" للكاتب محمد جبعيتى، يوم السبت 28 سبتمبر، جناج دار الآداب 20E، فى تمام الساعة الرابعة عصراً.