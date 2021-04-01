"ثروت عكاشة.. بين السياسة والثقافة" في مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية فى 1 أبريل 2021 لقاءً فكريًا يحمل عنوان "ثروت عكاشة.. بين السياسة والثقافة"، وتدور محاور اللقاء حول المشروع الثقافى العملاق الذى أطلقه الدكتور ثروت عكاشة...

رائد النهضة الثقافية الكبرى فى مصر المعاصرة، خلال شغله لمنصب وزير الثقافة فى الفترتين من 1958 إلى 1962 ثم من 1966 إلى 1970 وهى السنوات التى وقف فيها بكل عزم ومثابرة على وضع البنية الأساسية للمسيرة الثقافية فى البلاد وفقًا لاستراتيجية علمية بناءةً ورؤية مستقبلية منفتحة، فضلاً عن اضطلاعه بتشييد الهياكل المؤسسيةً الرئيسية للعمل الثقافى فى مصر والتى ما زالت صروحها تقف شامخة حتى يومنا هذا.



كما يتناول اللقاء رسالة "ديمقراطية الثقافة" التى حملها الدكتور عكاشة وهى الرسالة الإنسانية العادلة للثقافة التى أطلقها عبر إنشائه لقصور الثقافة ونشرها فى الأقاليم وكل ربوع الوطن، بما يتيح الفرصة لكل مواطن مصرى أن يتذوق جماليات الفنون وإبداعات الثقافة فى مساراتها المختلفة، فضلاً عما يسمح به من إطلاق الطاقات الإبداعية لأبناء المحافظات ومشاركتهم الفاعلة فى بناء الوعى الثقافى الجمعى.



من ناحية أخرى يسلط اللقاء الضوء على الدور التاريخى الذى اضطلع به الدكتور ثروت عكاشة فيما يتعلق بإنقاذ آثار النوبة من التعرض للغرق نتيجة لبناء السد العالى، وذلك عبر قيادته لملحمة دبلوماسية ثقافية رائعة نجحت فى استقطاب اهتمام منظمة اليونسكو والكثير من دول العالم للمشاركة فى دعم مصر ومساندتها فى مواجهة هذا التحدى غير المسبوق، ما أسفر عن نجاح مصر فى المضى فى تشييد مشروع المستقبل "السد العالى" مع الاحتفاظ بتراث الماضى "آثار النوبة الخالدة " التى تعد جزءا لا يتجزأ من تراث الإنسانية.



كما سيحرص اللقاء على تسليط الضوء على الإسهامات السخية التى أثرى بها الدكتور عكاشة المكتبة العربية فى مناح شتى من دروب الفكر والثقافة والفنون، تأليفًا وعرضًا وترجمة.



من جانب آخر تنظم مكتبة الإسكندرية فى مساء ذات اليوم بمقر المكتبة حفلًا موسيقيًا فى إطار هذه المناسبة يحييه اوركسترا المكتبة السيمفونى.