جائزة «البوكر العربية» تعلن عن الرواية الفائزة 14 أبريل

كشفت إدارة الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر 2020) عن عزمها الإعلان إلكترونياً عن الرواية الفائزة بالجائزة هذا العام في 14 أبريل، وذلك من خلال بث فيديو على موقع الجائزة، يتضمن تصريحات من فريق الجائزة ورئيس لجنة التحكيم، محسن الموسوي، والكاتب الفائز أو الكاتبة الفائزة

وتضم القائمة القصيرة التي تتنافس على الفوز بالجائزة هذا العام ست روايات: «حطب سراييفو» للجزائري سعيد خطيبي، و«ملك الهند» للبناني جبور الدويهي، و«الحي الروسي» للسوري خليل الرز، و«فردقان» للمصري يوسف زيدان، و«الديوان الإسبرطي» للجزائري عبدالوهاب عيساوي، و«التانكي» للعراقية عالية ممدوح.

واختيرت هذه الروايات الست من بين 16 رواية ضمتها القائمة الطويلة للجائزة. يذكر أن الجائزة أعلنت عن إلغاء حفل الإعلان عن الرواية الفائزة في أبوظبي هذا العام، ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها دولة الإمارات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.