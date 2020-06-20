جائزة ابن خلدون سنجور للترجمة تمدد المشاركة فى المسابقة

أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، عن تمديد موعد قبول ملفات الترشح لجائزة ابن خلدون – سنجور للترجمة فى الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في دورتها (13) للعام 2020، حسبما أعلنت المواقع لإخبارية.



وجاء مدة الفترة نظراً للظروف المستجدة المتعلقة بجائحة "كورونا"، إذ مددت فترة الترشح إلى 31 يوليو 2020 بعدما كانت محددة بتاريخ 31 مايو الماضي.



وتُمنح الجائزة التي أُحدثت عام 2007 ومقرها تونس، لعمل مترجم من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية، أو من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية في مجالات الأدب أو العلوم الإنسانية والاجتماعية.



وتُقبل الترشيحات لهذه الجائزة من المترجمين الذين تنطبق عليهم شروط الجائزة، ومن الجامعات ومعاهد التعليم العالي ومراكز الدراسات والبحوث في الوطن العربي والفضاء الناطق بالفرنسية وكذلك من دور النشر.

من ناحية أخرى كان المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) قد أطلقت مبادرة لترميم بيت العلامة عبد الرحمن ابن خلدون فى وسط مدينة تونس العاصمة، وذلك فى إطار رؤيتها الجديدة واستراتيجيتها المستقبلية، التى تتبنى حماية وحفظ التراث فى دول العالم الإسلامى.



وقد أعلن الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للإيسيسكو، عن المبادرة ، وقال "أذكر أننا أمام تحديات وتحولات ثقافية رقمية كبيرة لابد لنا من مواكبتها والتعامل معها، والاستثمار في الدبلوماسية الثقافية، وتثمين رأس المال الثقافي، وتصدير ثقافتنا التنويرية، وخير مثال على ذلك عزمنا على ترميم بيت العلامة ابن خلدون في مدينة تونس، والعمل على تدبير الموارد المالية اللازمة لذلك".