جائزة الشيخ زايد للكتاب تعتمد القوائم القصيرة

اعتمدت الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب، القوائم القصيرة للدورة الرابعة عشرة، خلال اجتماعات الهيئة التي امتدت من 13 إلى 15 فبراير الجارى فى أبوظبى، حيث اجتمعت الهيئة برئاسة الدكتور على بن تميم رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبى للغة العربية والأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، وبحضور أعضاء اللجنة الدكتور خليل الشيخ من الأردن، والدكتور محمد بنيس من المغرب، والدكتور كاظم جهاد من العراق/ فرنسا، ويورجن بوز من ألمانيا، وباولا سانتيان جريم من أسبانيا، والباحثة الدكتورة أليسون ماكويدى -المصرى المختصة بدراسات الشرق الأوسط من جامعة هارفرد، الولايات الأمريكية المتحدة، والشاعر والباحث سلطان العميمي من دولة الإمارات العربية المتحدة ، للاطلاع على تقارير لجان التحكيم ودراسة توصياتهم ومناقشتها في جميع فئات الجائزة التسعة.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبى للغة العربية، الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب: "يأتى اجتماع الهيئة العلمية للجائزة الذى يتسم بأعلى معايير الشفافية والنزاهة والموضوعية لدراسة تقارير لجان التحكيم واختيار القوائم القصيرة وترشيح الفائزين بالجائزة، التى جاءت تقديراً لمكانة القائد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ودوره الرائد فى التوحيد والتنمية وبناء الدولة والإنسان".

وأضاف: "يمثل اجتماع الهيئة العلمية للجائزة المرحلة الثالثة من مراحل التقييم، للخروج بالقائمة القصيرة للمرشحين للفوز بالجائزة التي سيعلن عنها خلال الاسابيع المقبلة تمهيداً للإعلان عن الفائزين "وقد اطلعت الهيئة العلمية على تقارير المحكمين المفصلة للمرشحين فى القوائم الطويلة، التي تضمنت الفروع الآتية: الآداب، الترجمة، التنمية وبناء الدولة، الثقافة العربية في اللغات الأخرى، أدب الطفل والناشئة، الفنون والدراسات النقدية، المؤلف الشاب، النشر والتقنيات الثقافية.

يذكر أنه سيجرى الكشف عن مرشحى القوائم القصيرة لمختلف فروع الجائزة الشهر الجارى، حيث شهدت الدورة الـ 14 من جائزة الشيخ زايد للكتاب ارتفاعاً ملحوظاً فى نسبة المشاركة، واستقبلت خلال عام 2019 / 2020، نحو 1900 عمل فى جميع فروع الجائزة التسعة، كما شهدت المشاركات تنوعاً فى الجنسيات المشاركة والتى شملت 49 دولة من بينها 27 دولة أجنبية و22 دولة عربية.

