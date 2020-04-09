جائزة الشيخ زايد للكتاب تعلن عن أسماء الفائزين

كشفت جائزة الشيخ زايد للكتاب، يوم الأربعاء، عن أسماء الفائزين بدورتها الـ14 لعام 2019 / 2020، والتي ضمّت ستة كُتاب وأدباء عالميين إلى جانب مجلة أدبية مستقلة، تكريماً لنتاجهم الإبداعي والفكري المتميز.

الشارقة 24:

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، اليوم الأربعاء، أسماء الفائزين بدورتها الـ14 لعام 2019 / 2020، والتي ضمّت ستة كُتاب وأدباء عالميين إلى جانب مجلة أدبية مستقلة، تكريماً لنتاجهم الإبداعي والفكري المتميز الذي يعكس نهجاً فكرياً وفنياً يسهم في إثراء حركة الكتابة في الثقافة العربية المعاصرة.

كما أعلنت الجائزة عن شخصية العام الثقافية لدورتها الـ14 والتي ذهبت للشاعرة والباحثة والمترجمة والأكاديمية الفلسطينية الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي.

وفاز في فرع الآداب الشاعر منصف الوهايبي من تونس عن ديوانه "بالكأس ماقبل الأخيرة" الصادر عن دار مسكيلياني للنشر 2019، فيما فازت الكاتبة ابتسام بركات من فلسطين في فرع "أدب الطفل والناشئة" عن قصتها "الفتاة الليلكية" الصادرة عن مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي 2019.

وفاز الباحث حيدر قاسم مطر من العراق في فرع "المؤلف الشاب" عن كتابه "علم الكلام الإسلامي في دراسات المستشرقين الألمان – يوسف فان إس أنموذجا"، الصادر عن دار الروافد الثقافية ناشرون وابن النديم للنشر والتوزيع 2018، كما فاز محمد آيت ميهوب من تونس في فرع الترجمة، عن ترجمته لكتاب "الإنسان الرومنطيقي" للمؤلف جورج غوسدورف، من اللغة الفرنسية إلى العربية، والصادر عن دار سيناترا ومعهد تونس للترجمة 2018.

وفاز الكاتب الهولندي ريتشارد فان لوين عن فئة جائزة الشيخ زايد للثقافة العربية في اللغات الأخرى، عن كتابه "ألف ليلة وليلة وسرديات القرن العشرين.. قراءات تناصّية" باللغة الإنجليزية، والصادر عن دار بريل للنشر عام 2018.

وعن فئة النشر والتقنيات الثقافية، فازت مجلة بانيبال البريطانية للنشر، التي أسهمت في تقديم أعمال من الأدب العربي المعاصر إلى القراء الناطقين بالإنجليزية، عن طريق ترجمة مختارات من الكتب والدواوين العربية المنشورة سابقاً، إلى جانب الكثير من النصوص الشعرية والسردية غير المنشورة من قبل.

وأوضح معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، ترتكز رؤيتنا في الدائرة على رعاية وتطوير ودعم الثقافة بجميع مجالاتها وقطاعاتها، ونحن فخورون بما تحققه جائزة الشيخ زايد للكتاب عاماً بعد عام من نجاح وتقدم حيث نحتفي اليوم بالفائزين بالدورة الـ 14، وجميعهم من المتميزين والمعروفين في الساحة الثقافية العربية والعالمية الذين قدموا الكثير من الإبداعات وساهموا بنشر وتعزيز الوعي بالثقافة العربية.

وهنّأ سعادة الدكتور علي بن تميم أمين عام جائزة الشيخ زايد للكتاب رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الفائزين بمختلف فروع الجائزة إلى جانب المبدعين والباحثين الذين وصلوا الى القائمة القصيرة.

وسيتم منح الفائز بلقب "شخصية العام الثقافية"، ميدالية ذهبية تحمل شعار جائزة الشيخ زايد للكتاب وشهادة تقدير، إضافة إلى مبلغ مالي بقيمة مليون درهم، في حين يحصل الفائزون في الفروع الأخرى على "ميدالية ذهبية" و"شهادة تقدير"، بالإضافة إلى جائزة مالية بقيمة 750 ألف درهم.

