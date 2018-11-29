جائزة الشيخ زايد للكتاب

فى إطار اهتمام جائزة الشيخ زايد للكتاب للارتقاء بأدب الطفل والناشئة وتنمية حب القراءة فى الجيل الجديد، تنظم الجائزة فعالية خاصة بالأطفال تتضمن قراءة سلسلة "ثلاثية الشيخ زايد"، التى تروى سيرة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، للكاتبة والأديبة الدكتورة فاطمة حمد المزروعى، وذلك يوم الخميس 6 ديسمبر 2018 من الساعة الخامسة إلى السابعة مساءً فى مكتبة كينوكونيا فى دبى مول.

تأتى هذه الفعالية احتفاءً "بعام زايد" وبالتعاون مع مكتبة كينوكونيا اليابانية بهدف تعريف الأطفال واليافعين بتاريخ القائد المؤسس، وتحتوى السلسلة على مجموعة من القصص والأحداث المختلفة فى طفولة المغفور له الشيخ زايد بأسلوب جميل ومبتكر.

تقرأ القصة باللغة العربية الدكتورة فاطمة حمد المزروعى، وباللغة الإنجليزية بمشاركة المترجمة الكندية تريسى جونز.

جدير بالذكر أن الدكتورة فاطمة حمد المزروعى، هى كاتبة وأديبة وأستاذة جامعية إماراتية حائزة على عدة جوائز منها جائزة أفضل كتاب إماراتي في معرض الشارقة الدولي للكتاب عام 2011 وشغلت عدة مناصب في لجان تحكيم جوائز محلية لأدب الطفل، أصدرت دكتورة فاطمة أكثر من 14 كتاب وأشهرها كتاب "ثلاثية الشيخ زايد".