جوجل يحتفل بـالفنانة الفلسطينية مليحة أفنان

احتفل مؤشر البحث الشهير والعالمي "جوجل" بالفنانة الفلسطينية مليحة أفنان وتعتبر هذة الفنانة هي من أهم فنانين الشرق الأوسط في القرن العشرين.

من هي الفنانة مليحة أفنان؟



حاصلة على بكالوريوس الآداب من الجامعة الأمريكية في بيروت، وعلى ماجستير الآداب في الفنون الجميلة من كلية كوركوران للفنون والتصميم في واشنطن العاصمة. انتقلت مليحة أفنان إلى بيروت مع عائلتها عام 1949.

عاشت أفنان في الكويت منذ 1963 حتى 1966، ثم انتقلت إلى بيروت من 1966 حتى 1974 وفي باريس من عام 1974 حتى 1997، حيث انتقلت إلى لندن.

ظهرت أعمال أفنان الفنية بشكلٍ أساسي في فرنسا وفي لندن. وكان أول معرض فردي لها فكان بازل عام 1971، وقد نظمه الفنان الأميركي مارك توبي. كما توجد بعض أعمالها في متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك، والمتحف البريطاني في لندن وضمن مجموعة الفن المكتوب في ألمانيا وفي معهد العالم العربي في باريس ومجموعة بنك BAII في باريس.

أعمالها الفنية

في أعمالها التي نفذتها بالحبر والمواد المختلطة على الورق أو في تلك التي أنكرتها بألوان الباستيل الزيتية، تقدم خطابات تبدو وكأنها جزء من خط على شكل إسفين على أرضية حمراء بنية محترقة. مثل جغرافيا محددة وواضحة، ذات ظلال متعددة من الألوان، لكنها تشير جميعها إلى العزلة والارتباك والاغتراب بشكل عام.

تاريخ وفاتها

توفيت الفنانة الكبيرة الفلسطينية مليحة عن عمر يناهز 80 عاما، وبقيت الذكريات حتى هذه اللحظة راسخة في الأجيال التي تدرس التاريخ وخاصة الفن والفنانين.