جوجل يحتفي بذكرى ميلاد المؤرخ المصري مصطفى العبادي احتفى مؤشر البحث العالمى "جوجل"، اليوم الاثنين، بذكرى ميلاد المؤرخ المصري الراحل مصطفى العبادي، حيث ظهرت صورة له يحمل كتابا بين يديه وخلفه مكتبه وبجانبه معالم معمارية.

جوجل يحتفي بذكرى ميلاد المؤرخ المصري مصطفى العبادي

من هو؟

ولد مصطفى العبادي في 10 أكتوبر عام 1928 في مدينة الإسكندرية، وحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة عن الحضارتين اليونانية والرومانية من جامعة كمبريدج البريطانية عام 1961، وبدأ بالتدريس في الجامعة.

كان مصطفى العبادي عضوا بالمجمع العلمي المصري ورئيسا لجمعية الآثار في الإسكندرية، وعضوا في الجمعية الأميركية للدراسات البردية في نيويورك، وعضوا في اللجنة العليا للتاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة.

ومصطفى العبادي يُنسب إليه الفضل في إحياء مكتبة الإسكندرية القديمة، وهو صاحب كتاب "المرجعية" عن المكتبة القديمة في هذه المدينة، كما ألّف العديد من الكتب والدراسات.

وحصل مصطفى العبادي على جائزة النيل عام 2013 وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام 1998، وجائزة كفافي في الدراسات اليونانية عام 1997، ورحل مصطفى العبادي عن عالمنا في 14 فبراير 2017.

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