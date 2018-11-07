رواية بيل كلينتون وجيمس باتيرسون تحتل المركز الثالث على قائمة الكتب الاكثر مبيعا

رواية بيل كلينتون وجيمس باتيرسون

تصدرت رواية "الحساب" لجون جريشام قائمة "نيويورك تايمز" للكتب الأكثر مبيعات خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الحالى، على مستوى الأعمال الأدبية، فيما حلت رواية "كل نفس" لنيكولاس سباركس فى المركز الثانى.

وجاءت فى المركز الثالث رواية "الرئيس مفقود" لبيل كلينتون وجيمس باتيرسون، وحلت رواية "ليس فوقك تماما" لسوزان ماليرى فى المركز الرابع، وفى المركز الخامس والأخير جاءت رواية "الشخص القادم ليلتقيك فى الفردوس" لميتش البوم.

أما على مستوى الأعمال غير الأدبية، احتل كتاب "قتل الاس اس" لبيل اوريلى ومارتن ديوجارد المركز الأول للأسبوع الثالث على التوالى، فيما جاء كتاب "ذهنية المامبا" لكوبى براينت فى المركز الثانى.

وحل ثالثا كتاب "سفينة الحمقى" لتاكر كارلسون، فيما جاء فى رابعا كتاب "متعلمة" لتارا وستوفر، فيما جاء كتاب "الخوف" لبوب وودوارد فى المركز الخامس والأخير فى قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب هذا الأسبوع.