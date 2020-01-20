"حب صحى" كتاب جديد بمعرض القاهرة للكتاب

يصدر قريبا كتاب "حب صحى" لاستشارى العلاقات الأسرية الدكتورة مايسة كمال عن دار تويا للنشر والتوزيع فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ51 التى تنطلق يوم 22 يناير الجارى.

ويناقش كتاب "حب صحى" العديد من القضايا المعقدة بين الرجل والمرأة فى مختلف المراحل بداية من فترات ما قبل الخطوبة إلى مرحلة الزواج بشتى تفاصيلها، ويطرح الكتاب العديد من الأجوبة التى تحير الكثيرات من الفتيات والنساء عن كيفية التعامل مع شريك الحياة بشكل صحى وسليم.

وعن محتوى الكتاب قالت الدكتورة مايسة كمال إنه يتضمن 25 قاعدة للهدوء الأسرى، وهدفها منه توضيح طرق الحب الصحى وكيفية التعامل مع الآخر بود وانسجام من خلال الموضوعات والنصائح التى يناقشها الكتاب، ومن أبرزها: كيف نتعامل مع شريك الحياة بحيث لا يضمن وجود الطرف الآخر، وكيف تكون المرأة رقم 1 فى حياة الرجل، ولماذا نقابل طيلة الوقت نفس أنماط العلاقات وكيف نجذب طيلة الوقت إعجاب أشخاص بمواصفات معينة، وكيف يكون شريك الحياة هو سبب التعاسة كيف يمكننا التعامل مع شريك حياتنا بدون إسقاطات.

ويعد كتاب "حب صحى" الكتاب الثانى لاستشارى العلاقات الأسرية من سلسلة محو الأمة الزوجية بعد صدور كتابها الأول العام الماضى" مش جوازة والسلام" والذى شاركت به فى معرض الكتاب والذى ناقش الكثير من تفاصيل العلاقة بين الرجل والمرأة الشرقيين وأهم المشاكل التى تواجههما فى الزواج.



