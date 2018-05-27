رواية «مأساة الملك علوي» للروائي والقاص المصري حجاج أدول

من بين قصص ألف ليلة وليلة وأجواء السير الشعبية تخرج رواية «مأساة الملك علوي» للروائي والقاص المصري حجاج أدول، التي تتناول صراع العروش والحب بين الفقراء والأغنياء واستعباد البشر وكيد النساء.

تبدأ الرواية أحداثها في البادية، حيث الحياة الخشنة والصحراء القاحلة، لتتواصل الحكايات تباعاً، ومنذ بداية الرواية وحتى الصفحة الأخيرة تجنَّب المؤلف الإشارة إلى زمان ومكان الأحداث، ربما لإثارة شغف وتساؤلات القارئ، أو حتى يجعلها تستقيم مع ما يجري في أية بقعة من الأرض شرقاً وغرباً مع اختلاف الأسماء والملابسات.

ورغم تشعب الرواية إلى مسالك ودروب متفرقة إلا أن المؤلف بدا دوماً ممسكاً بزمام الأحداث؛ فكان ينتقل من حكاية لأخرى بسلاسة وربط منطقي في رواية غلبت عليها الغرائبية والعجائبية.