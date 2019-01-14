كتاب "لا تظلموا الملبن" للكاتبة حسناء الحسن في معرض القاهرة الدولي للكتاب

ضجة كبيرة أثارها كتاب "لا تظلموا الملبن" للكاتبة حسناء الحسن، الذي من المقرر أن تشارك به في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخمسين، والذي يتم إصداره عن دار الياسمين للنشر والتوزيع، حيث اعتبره الكثيرون بأنها كلمة تحمل معاني مسيئة للمرأة المصرية.

ومن جانبه، ذكر ماجد إبراهيم، مدير دار الياسمين للنشر والتوزيع، أن كتاب "لا تظلموا الملبن" للكاتبة حسناء الحسن، ناقش قضايا المرأة وحقوقها والتعبير عن المشكلات التي تواجهها المرأة بالإحصائيات.

وأوضح "إبراهيم" في حديثه لـ"هن"، أنه منذ شهر ونصف عرضت الكاتبة حسناء الحسن، على الدار نشر مؤلفها الجديد، وتمت الموافقة عليه بعد مراجعته وقراءته، وجرى تفكير كثير لاختيار اسم الكتاب، حيث قررت الكاتبة تسميته "الملبن" فهو الوصف الذي انتشر بواسطة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واصفًا المرأة المصرية، وبعد مناقشات جاء الاختيار النهائي لاسم الكتاب "لا تظلموا الملبن".

وتابع "إبراهيم" أنه منذ الساعات الأولى من إعلان الدار عبر صفحتها على "فيسبوك" عن كتاب "لا تظلموا الملبن" وتلقى العديد من الهجوم والانتقادات من رواد الموقع، واصفين الكتاب بالحديث عن الإباحية، وهو أمر غير صحيح "ناس كتير شتمت في الكتاب من غير ما يقرأوا المضمون.. وفي اللي شبهنا بأننا بنقلد الفنانة رانيا يوسف بفستانها المثير"، موضحًا أن الصورة المتداولة هي دعاية ترويجية للكتاب الجديد وليس الغلاف المعتمد، فحتى الآن لم يتم الاستقرار على الشكل النهائي لغلاف الكتاب.

وختم "إبراهيم" بأن دار الياسمين سوف تشارك بـ30 كتابا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، منهم كتاب "خالعات الحجاب" للدكتورة دينا أنور، وكتاب "استحالة تطبيق الشريعة والخلافة الإسلامية" لمصطفى راشد.