يقيم مركز الهالة الثقافي، في السادسة من مساء السبت الموافق 16 نوفمبر المقبل، حفل إطلاق وتوقيع رواية "ليلة مقتل الحاوي" للكاتب علاء عمر، وذلك بمقر المركز بالمعادي.

ومن أجواء الرواية: "ما الذي فعله الحاوي بكل هؤلاء؟ كيف تبدلتْ حيواتهم عندما لامسوا مسارَه ولو حتى لبضع ساعات؟ ما الذي جعل الحاوي استثنائيًّا؟ ماذا عن تأثير الفراشة كما أخبرنا إدوارد لوريانتز منذ عشرات السنوات؟ وهل حقًّا لو رفرفت فراشةٌ بجناحيها فوق نيويورك قد تضرب العواصف على إثرها سهولَ الصين؟ هل كان الحاوي حقًّا إثباتا لنظرية تأثير الفراشة؟ وإن لم يكن؛ ما التفسير –إذًا– أنه بلمسة بسيطة منه لأحدهم، يموت الآلاف في مكان يبعد عنه بما لا يُحصَى من الفراسخ والأميال؟"

أما عن علاء عمر، فهو جراح وأديب مصري، تخرج في كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة عام 2004، وحصل منها على الماجستير ثم الدكتوراه في جراحة القلب والصدر عام 2012، يعمل أستاذا مساعدا لجراحة القلب والصدر بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة وعضوا دوليا بالجمعية الأمريكية لجراحة القلب والصدر بشيكاغو، وصدرت له ثلاث روايات "عاليا" عام 2015، و"أحادي" عام 2016، و"القاهرة الحمراء" عام 2017.