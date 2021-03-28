تقيم دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة حفل توزيع جائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2021 فى دورتها الرابعة والعشرين، فى حضور لجنة تحكيم الجائزة ورئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرانسيس ريتشياردوني...

سيكون الاحتفال مرئيا هذا العام عن طريق تطبيق "زووم" والذى سيذاع مباشرة على صفحة دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة على "فيس بوك"، وذلك يوم الأربعاء، 31 مارس الحالى، فى تمام الساعة 6.30 مساء.



جدير بالذكر أنه تم مسبقاً إعلان القائمة القصيرة للجائزة فى فبراير لهذا العام والتى تم اختيارها من ضمن 270 رواية تم ترشيحها من كل أنحاء العالم العربى و دول المهجر و ضمت القائمة الروايات التالية: "اختفاء السيد لا أحد" للروائى أحمد طيباوى (الجزائر)، "فى مدن الغبار" للروائية أمل رضوان (مصر)، "حصن الزيدي" للروائى الغربى عمران (اليمن)، "حى الدهشة" للروائية مها حسين (سوريا)، "حجر بيت خلْاف" للروائى محمد على إبراهيم (مصر)، "كحل وحبهان" للكاتب والروائى عمر طاهر (مصر).جائزة نجيب محفوظ

تقيم دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة حفل توزيع جائزة نجيب محفوظ للأدب لعام 2021 فى دورتها الرابعة والعشرين، فى حضور لجنة تحكيم الجائزة ورئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرانسيس ريتشياردونى، سيكون الاحتفال مرئيا هذا العام عن طريق تطبيق "زووم" والذى سيذاع مباشرة على صفحة دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة على "فيس بوك"، وذلك يوم الأربعاء، 31 مارس الحالى، فى تمام الساعة 6.30 مساء.



جدير بالذكر أنه تم مسبقاً إعلان القائمة القصيرة للجائزة فى فبراير لهذا العام والتى تم اختيارها من ضمن 270 رواية تم ترشيحها من كل أنحاء العالم العربى و دول المهجر و ضمت القائمة الروايات التالية: "اختفاء السيد لا أحد" للروائى أحمد طيباوى (الجزائر)، "فى مدن الغبار" للروائية أمل رضوان (مصر)، "حصن الزيدي" للروائى الغربى عمران (اليمن)، "حى الدهشة" للروائية مها حسين (سوريا)، "حجر بيت خلْاف" للروائى محمد على إبراهيم (مصر)، "كحل وحبهان" للكاتب والروائى عمر طاهر (مصر).