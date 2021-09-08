حفل توقيع ديوان "أوضتين وسارة" للشاعرة سارة عبد الرحمن

احتفلت الشاعرة سارة عبد الرحمن، بحفل توقيع ديوانها الأول "أوضتين وسارة"، فى أمسية شعرية غنائية بمكتبة مصر الجديدة فى أمسية غنائية، وأدار النقاش الدكتور حسام عقل، وبحضور عدد كبير من أصدقاء وأسرة الشاعرة...



وسارة عبد الرحمن شاعرة وملحنة، حيث جمعت بين الموهبتين خلال ديوانها "أوضتين وسارة"، بالإضافة إلى كتابته قد قامت بتلحينه بالكامل وإلقاءه بصوتها، وقدمت "سارة" فى ديوانها الجديد أنماط مختلفة ما بين الموال والمناجاة والصعيدي والدراما والرومانسي إضافة إلى المونولوجات المختلفة، كما قامت دمج الجملة الشعرية بالجملة اللحنية كالموشحات الأندلسية.



و"أوضتين وسارة" هو عبارة عن ديوان يضم شعر بالعامية والفصحى، كما يتضمن رباعيات على خطى صلاح جاهين مثلها الأعلى فى الشعر، ويحتوى 15 قصيدة مختلفة، وهو أولى تجارب الكاتبة الشعرية.



وجاء على غلاف الديوان: وفجأة قوام واحد نطق.. ماهموش صح أو خطأ.. همه أفلح إن صدق.. فى قول عبارة "هاتولى سارة".. مش عايز حد من الدنيا دى.. غير بس سارة".



وكانت سارة كتبت أغنية بعنوان "يا الله" وشاركت فى أدائها مع المطرب محمد فوزى، حيث تم إنتاجها لمواجهة فيروس كورونا فى أبريل عام 2020، واختارت أن تحتوى الأغنية على كلمات باللغة الإسبانية كنوع من أنواع الدعم بسبب تفشى فيروس كورونا فى إسبانيا حينها، لافتة إلى أنها خريجة كلية الألسن، ولها العديد من الأصدقاء فى إسبانيا، وأرادت أن توجه لهم رسالة دعم من خلال الأغنية.