البوابة - يلتقي الكاتب العراقي سنان أنطون ، مساء اليوم الأحد ، جمهوره المصري ، ضمن فعاليات مهرجان دواير الثقافي ، للتوقيع على رواية “خزامي” ، الساعة الثامنة مساء ، في راديو سينما وسط البلد.

حفل توقيع رواية " خزامى " ضمن فعاليات مهرجان دواير الثقافي

رواية “خزامي” للكاتب سنان أنطون ، نشرتها دار منشورات الجمال ، وهي الرواية التي سبق الكشف عن تفاصيلها خلال زيارته للقاهرة في يوليو 2022 ، والتي يتناول فيها موضوع “الهجرة” من القاهرة. منظور آخر يتعلق بصراع الهوية بين التمسك بها أو محوها لبناء هوية. جديد ، ونضال مختلف أوجه الإيذاء.

من أجواء رواية “خزامى” نقرأ معًا:

البلد الام. أي وطن وليس لك شبر أو شيء فيه؟ حتى جسدك أنك في بطن أمك لا تملكه. الحكومة تمتلك جسدك ، وتسمح لك ، من كرمها المفرط ، بالعيش فيه ، ومثل أي مالك جشع ، تفعل بجسدك ما تشاء ومتى تشاء. ألقته مع مئات الآلاف من الجثث في أتون خسارة الحروب ، وتحرمه من الطعام ، وتجوعه لتسمينها هي وأولادها. وإذا اعترضت أو خالفت السنة المباحة ، يعضك أحد كلابه المسعورة ويقطع أحد أعضائك. وستترك الحكومة بصمتها على جبهتك إذا تجرأت وانتهكت قوانينها الباطلة والتعسفية. هذا إذا كنت محظوظًا ولا تدفعك إلى الصحراء وتتركك بلا شاهد حتى لا تزورك عائلتك.

يذكر أن سنان أنطون شاعر وروائي وأكاديمي عراقي. حصل على بكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة بغداد عام 1991 ، ودرجة ماجستير في الدراسات العربية من جامعة جورج تاون عام 1996 ، ودكتوراه من جامعة هارفارد عام 2006.

ومن أبرز أعمال سنان أنطون ، كتاب شعري بعنوان “موشور مبلل بالحروب” لدار ميريت القاهرة 2004 ، رواية بعنوان “إجام” لدار الآداب عام 2004 ، أخرج فيلمًا وثائقيًا بعنوان “حول العراق “عام 2004 ، رواية” شجرة الرمان فقط “على المعهد العربي للدراسات والنشر ، بيروت ، 2010 ، مجموعة شعرية بعنوان” ليلة واحدة في كل المدن “على دار الجمال 2010 ، رواية يا مريم حول مذبحة كنيسة النجاة.

كما ترجمت روايته “إجام” من قبل الكاتبة ريبيكا جونسون ونشرتها “سيتي لايتس” في سان فرانسيسكو عام 2007. وترجمت مجموعة من قصائده إلى الإنجليزية ونشرتها دار نشر هاربر ماونتن في عام 2007. وترجمت روايته “إيجام” و نُشر باللغات النرويجية والألمانية والبرتغالية والإيطالية.

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