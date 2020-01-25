شهدت دار الرسم بالكلمات منذ قليل حفل توقيع رواية "رواية قديمة" للكاتبة ياسمين عبداللطيف بقاعة 1 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51.

وتدور أحداث الرواية حول البطل الذي يرث كل ما كان يمتلكه أباه حتى الحظ العسير، يتعلق بفتاة ليبعد بينهم الماضي، يتصادم الماضي بالحاضر بينهم قصة حب عظيمة لنكتشف في النهاية بأن الفائز هو من أراد الفوز وسعى له.

وقالت ياسمين عبداللطيف إن ذلك هو أول عمل لها وأن الدافع كان حبها الشديد بأن تكون لكلماتها تأثير عارم على الجميع وأن من ساعدها في ذلك العمل كان أصدقائها وأهلها، مشيرة إلى أنه لن يكون هناك جزء ثاني من الرواية وأنها تفضل أن تنتهي القصة هكذا.

يذكر أن فعاليات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، انطلقت الأربعاء الماضي 22 يناير، وتستمر حتى 4 فبراير المقبل، تحت عنوان "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع"، وتحل السنغال ضيف شرف هذه الدورة، وجرى اختيار العالم المصري الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض هذا العام.

وتشهد هذه الدورة حضور 40 دولة عربية وأجنبية، بزيادة 5 دول عن الدورة الماضية، ويشارك بها 900 دار نشر، منها 594 ناشرا مصريا، و255 ناشرا عربيا وأجنبيا، و7 ناشرين للكتب الإلكترونية، و41 مشاركا ضمن مكتبة سور الأزبكية، و3 مشاركات لذوي القدرات الخاصة، ولأول مرة اختيار سفراء للترويج للمعرض خارجيا