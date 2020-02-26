حفل توقيع كتاب "من علم عبد الناصر شرب السجائر" لعمر طاهر

تقيم دار الكرمة حفل توقيع ومناقشة كتاب " من علم عبد الناصر شرب السجائر" الصادر حديثًا للكاتب عمر طاهر، في السابعة مساء الأحد المقبل بمكتبة ديوان بالزمالك.

ويقول الناشر في تقديم الكتاب:"أسئلة طاردت الكاتب، فطارد الإجابات في هوامش كُتب التاريخ: لماذا اختار السادات أن يهبط في مطار «بن جوريون» ليلًا؟، وما الذي يدفع الملك فاروق لصداقة «كهربائي»؟، ولماذا غنى الناس في جنازة عبد الناصر ولم يغنوا في جنازة أم كلثوم وهي المطربة أصلًا؟

لماذا قام محمد على بتأميم البُن؟، وكيف كانت «اللجان» قبل أن تصبح «إلكترونية»؟، وهل كان نجيب محفوظ «تلميذ شاطر»؟، وفيمَ كان يفكر الخديو إسماعيل عندما قرر إنشاء البرلمان؟، ومتى ظهر أول مُخبر في مصر؟، ومن ألصق بالدمايطة صفة البخل؟، وأين كانت تُباع تذاكر حفل أم كلثوم الذي أعلنوا أنه سيكون الخميس 8 يونيو في تل أبيب؟، وكيف تعاملت مصر «الولَّادة» مع أزمة «البطن قلَّابة»؟

هذا الكتاب ليس عن الإجابات التي عثر عليها الكاتب فحسب، لكنه أيضًا عن إجابات لأسئلة جديدة لم يكن يتوقَّعها".