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حفل توقيع ومناقشة رواية "برجوان" للكاتب محمد عبد الحميد

منشور 13 تمّوز / يوليو 2019 - 05:07
حفل توقيع ومناقشة رواية "برجوان" للكاتب محمد عبد الحميد

يقيم مركز الهالة الثقافي بالمعادي، حفل توقيع ومناقشة لكل من رواية "برجوان" للكاتب محمد عبد الحميد، وديوان الشعر "امرأة الياسمين" لشيماء أحمد، وذلك في السادسة من مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 يوليو الجاري، بمقر المركز.

رواية "برجوان" صادرة حديثا عن دار الزيات للنشر والتوزيع، فيما صدر ديوان "امرأة الياسمين" عن دار المحرر الأدبي للنشر في 163 صفحة، كما يحتوي الديوان على العديد من القصائد الرومانسية التي تجانست في أفكارها ومضمونها، فالشاعرة تمتلك زمام الحوار الداخلي في القصائد والتي تتناول الأنثى المحبة بكل ما تملك من مشاعرها، لترسم بخيالها الواسع العاشق للطبيعة قصائد الديوان.

كلمات دالة:محمد عبد الحميد

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