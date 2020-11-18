حفل مناقشة المجموعة القصصية "صائد الثعالب" لليليت فهمي

يستضيف المركز الدولي للكتاب، حفل مناقشة المجموعة القصصية "صائد الثعالب" للقاصة والناقدة المسرحية ليليت فهمي، الخميس 19 نوفمبر الحالي، في تمام الساعة 5 مساء، ويناقشها الناقد الدكتور رضا عطية، والكاتبة أمل سالم.

والمجموعة القصصية "صائد الثعالب"، صدرت مؤخرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وجاء الغلاف من تصميم الدكتورة هند سمير، وتتكون المجموعة من 11 نصا قصصيا، هى: "عودة أبدية، صائد الثعالب، محاكمة الليدى مكبث، نداء الحدآن، الإله الأسود العجوز، حيوانات أليفة، عازف الترومبيت، محاولة للهرب، رحلة الخروج، أوقات ممنوعة، تهيأ لى أنى رأيت ملاكا"، بالإضافة إلى 11 فاصلا نثريا، هم: "قيلولة حمراء، أثر الجريمة، غفوة، الوقت، اعتذار، صباح مباغت، منسى، حلم، حتحور، خوف، احتراق".

صائد الثعالب



ومن أجواء المجموعة: "بين باب شقتها والجارة مسافة قريبة، مسافة تؤدى إلى الحياة العادية، وما كانت لتطرق الباب أبدا، إلا أنها استنتجت أن جارتها وزوجها لا يأكلون اللحوم قط، جارتها الفضولية التى تقطع كميات هائلة من الخضراوات، كما أن لديهما كلبا ذهبى اللون وطفلا محفوظا في برطمان زجاجى، أحيانا يعاملون الكلب كطفل، وأحيانا يعاملون الطفل ككلب".

وليليت فهمى، ممثلة وقاصة وناقدة مسرحية، نشر لها العديد من المقالات والدراسات النقدية المسرحية في عددا من المجلات والدوريات الثقافية، شاركت فى لجان تحكيم عدد من المهرجانات آخرها المهرجان القومى للمسرح فى دورته الأخيرة، شاركت في العيد من الأعمال من بينها "ميديا" للكاتب المسرحي اليوناني يوربيديس، وقدمت فيلما قصيرا بعنوان "حلم المشهد" عرض بالعديد من المهرجانات الدولية حيث ناقشت فيه قضايا المرأة، حصلت على جائزة أفضل ممثلة في الدورة الـ13 من مهرجان الشباب المبدع، الذي نظمه المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة، عن عرضها "أغنية القطار الشبح.. و"صائد الثعالب" هي المجموعة القصصية الأولى لها.