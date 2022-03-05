حي دبي للتصميم: الموسم الثاني من «الفن المبتكر» ينظم حي دبي للتصميم، الموسم الثاني من «الفن المبتكر» خلال الأسبوع المقبل، حيث يقدّم هذا البرنامج الفني الإبداعي مجموعة متنوعة وغنية من الفعاليات والمعارض الفنية والأعمال الفنية التفاعلية والعروض المباشرة وورش العمل لعشّاق الفنّ على اختلاف أنواعهم في الفترة من الثلاثاء، 8 مارس، ولغاية الأحد 13 مارس 2022، ما يرسخ مكانة دبي ملتقى عالمياً للتصميم والفن.

حي دبي للتصميم: الموسم الثاني من «الفن المبتكر»

مشاركة غنية

ويحظى هذا الموسم من «الفن المبتكر» باهتمام كبير من قبل المتخصصين وصناع القرار والمهتمين في عالم الفنّ في الإمارات والمنطقة ككل، ويجسّد هذا العام الرسالة الرئيسية لحي دبي للتصميم والمتمثلة في إيجاد تصورات مبتكرة وإعادة التفكير في أبسط الأشياء حولنا.

وقالت خديجة البستكي، المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم: «نفخر بالمشاركات الغنية التي تلقاها الموسم الثاني من «الفن المبتكر» ونتطلع لما سيقدمه الفنانون من أعمال مبتكرة تضاف لرصيد الفعالية وجهودها بتسليط الضوء على المواهب والكفاءات التي تذخر بها دبي والمنطقة ككل».

وأضافـت البستكي: «قطاع الفنون هو إحدى الركائز الأساسية لبيئة الأعمال لحي دبي للتصميم، وذلك بالطبع إلى جانب التصميم والأزياء والهندسة المعمارية، ونسعى من خلال تنظيم الحدث إلى توفير منصّة مبتكرة تجمع كافة أفراد المجتمع الإبداعي حول هدف رئيسي وهو تخطّي حدود المألوف وإعادة التفكير في الأشياء. دبي هي مركز فني إقليمي وعالمي للكفاءات والمواهب ولهذا يسعدنا تسليط الضوء وتمكين هذه الثروة البشرية من الظهور واستعراض مقدراتها».

أعمال فنية

ويقدّم موسم «الفنّ المبتكر» مجموعة واسعة من الأعمال الفنية وأبرزها معرض «the721.io» بعنوان «نجوم الفن الرقمي». وسيضمّ هذا المعرض أعمالاً فنية لأكثر من 30 مبدعاً وفناناً، والتي تعد الأكبر في تاريخ الفن الرقمي، كما سيجري تنظيم جلسة حوار في إطار الفعالية وجولات تعريفية في مختلف أنحاء المعرض.

وسيكون في المعرض ثلاث معروضات مميزة وهي «Rare Pepes» التي حققت شهرة واسعة حتى قبل ظهور الفنّ الرقمي، و«Cryptopunks» أول مجموعة NFT تم إنشاؤها بواسطة الخوارزميات، بالإضافة إلى القطعة الفنية الرقمية التي تحمل اسم «Right Click and Save As Guy» من تصميم الفنان «XCOPY»، فتُعدّ تجسيداً لجوهر التوجهات الفنية المبتكرة.

ظاهرة عالمية

ومع تحوّل فنّ الشارع إلى ظاهرة عالمية، يستضيف موسم «الفن المبتكر» هذا العام ثلاثة من فناني الرسم على الجدران والذين سيقدمون عروضاً مباشرة عبر رسم اللوحات الجدارية وإعداد الرسومات التفاعلية. وسيحظى الزائرون كذلك بفرصة المشاركة في هذه الأعمال الفنية عبر استخدام رذاذ الألوان وتصميم اللوحات وتعديلها.

كما يمكنهم أيضاً التعبير عمّا يشعرون به من خلال وضع الملصقات على الجدار التفاعلي المخصّص للزائرين في حي دبي للتصميم.

بالإضافة إلى ما سبق، سيكون المعرض الدولي الرابع لطباعة الصور الفنية المصغّرة بعنوان «Authentic Marks & Glow’s» من أبرز الفعاليات أيضاً خلال هذا الموسم من «الفن المبتكر»، حيث سيجري عرض أعمال مجموعة من الفنانين العالميين المشهورين في عالم الطباعة الفنية.

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