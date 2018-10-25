صدر حديثًا، كتاب «حارة وحيطة وعربية: أشعار عامية من وحى شوارع مصرية» للشاعر حازم ويفى

كتاب «حارة وحيطة وعربية: أشعار عامية من وحى شوارع مصرية» للشاعر حازم ويفى

صدر عن دار الرواق للنشر والتوزيع، حديثًا، كتاب «حارة وحيطة وعربية: أشعار عامية من وحى شوارع مصرية» للشاعر حازم ويفى، ويتضمن الكتاب نصوصا شعرية غنائية مستوحاة من العبارات، والكلمات التى يكتبها سائقو السيارات، فضلًا عن الأقوال المأثورة التى تملأ جدران الشوارع بمصر ويقول المؤلف «قناعتى أن لسان العامة هو دوما المصدر الأساسى لقاموس لغة الأشعار العامية المصرية، ولذلك فإن كل الأشعار فى هذا الكتاب من وحى شوارع مصر، حيث طارت سيارات النقل والتكاتك والميكروباصات ملتقطا صورا لما هو مكتوب عليها متخيلا نفسى مكان مؤلفها المجهول» يذكر أن حازم حمدى محمد ويفى هو شاعر وسيناريست، كتب مجموعة من الأغانى للعديد من الفنانين والفرق الموسيقية، وصدر له ديوان شعر بالعامية بعنوان «حرف الميم» عام 2016، كما شارك فى كتابة فيلم «ظرف طارق» عام 2006، ومسلسل «عرض خاص» فى 2010.