صدور كتاب " تركيا والنزاع على الشرق الأوسط" للصحفية التركية وإزغى باشاران

صدر عن دار الساقى كتاب " تركيا والنزاع على الشرق الأوسط" للصحفية التركية وإزغى باشاران وفيه، تساءلت لماذا أعلنت تركيا الحرب على حلفاءٍ للغرب؟ ولماذا انهارت عملية السلام مع الأكراد؟



ويقول الكتاب إن تركيا تقع على خطّ المواجهة فى الحرب التى تستنزف سوريا والشرق الأوسط. فالدور الذى تضطلع به معقدٌ بسبب الصراع الذى طال أمده.



يظهر الكتاب كيف أنّ علاقة تركيا بالأكراد هى جوهر أزمة الشرق الأوسط، وكيف أنّ إخفاق أردوغان فى إحلال السلام هو مفتاح فهم الأحداث الراهنة.



وإزغى باشاران صحفيةٌ تركيةٌ حقّقت شهرتها بتغطية الصراع الكردي، متخصّصةٌ بالشؤون التركية ومعروفةٌ على الصعيد الدولى وذات خبرةٍ إعلاميةٍ واسعة.