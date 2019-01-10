صدر حديثًا رواية "عذراء المونتسيرات" للكاتبة والإعلامية قصواء الخلالى

صدر حديثًا عن دار السعيد للنشر والتوزيع رواية تحت عنوان "عذراء المونتسيرات" للكاتبة والإعلامية قصواء الخلالى، ويعتبر هذا العمل هو أول الأعمال الأدبية للكاتبة، والتى ستشارك بها خلال الدورة الذهبية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، المقرر انطلاقهع فى 22 يناير الحالى.

تدور أحداث الرواية في إطار رومانسى اجتماعى وتعرج الكاتبة من هذا الإطار بـ"عذراء المونتسيرات" إلى شق روحانى لا يخل من حوار يدور بين البطلة ونفسها واختارت الكاتبة جزء من الحوار كغلاف لنهاية روايتها "سامحينى لأنني أرهقتك كثيرا وحملتك ما لا تطيقين فأذيتك أكثر، سامحينى لأنى نقضت كل عهودى معك بل وحنثت يمينا أنك ستكونين تلك النفس المرفهة المقدمة على كل ما يليك، حتى انني نصحت هؤلاء البائسين مثلي بما عجزت عنه امامك ، فلتغفري لي أيتها المتماسكة في قاع الركام".