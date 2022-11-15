دار الشروق تصدر كتاب الأطفال الجديد "ما هو التغير المناخي؟" بالتزامن مع انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 وهو من تأليف ناشط البيئة الكولومبي الصغير فرانسيسكو بيرا منثاناريس، ورسومات الفنان الكولومبي لويليز تافور، وترجمة الدكتورة سلوى محمود.

دار الشروق تصدر كتاب الأطفال الجديد "ما هو التغير المناخي؟"

فهم ماهية تغير المناخ

وتمكن منثاناريس من نشر كتابه في وقت سابق من العام الجاري باللغة الإسبانية، بهدف فهم ماهية تغير المناخ بصورة واضحة وبسيطة وبشكل أفضل، حيث يجيب من خلاله على عدة أسئلة تخص المُناخ، منها: لماذا يزداد كوكب الأرض سخونة؟ هل الغازات الدفيئة أشرار عصرنا؟ كيف تؤثر أزمة المناخ على النباتات والطيور؟ كيف يمكن تقليل البصمة الكربونية (كمية ثاني أكسيد الكربون التى ينتجها الإنسان أو المصنع أو البلد)؟ كيف يمكن مساعدة الأرض والبيئة؟ لماذا يجب أن يرفع البشر أصواتهم من أجل الكوكب، كل ذلك بمصاحبة رسومات معبرة وجذابة للرسام الكولومبي لويليز تافور.

وأعرب منثاناريس، عن سعادته البالغة بترجمة دار الشروق لكتابه "اسأل فرانسيسكو: ما هو تغير المناخ؟" إلى اللغة العربية، معتبرا أنها فرصة عظيمة للتوعية بتغير المناخ عبر لغة أخرى. كما شارك في جلسة عن الكتاب، يوم الجمعة الماضي، في جناح مصر بمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "COP27" المنعقد في شرم الشيخ. وأبدى في مقطع فيديو نشره على حسابه بمنصة انستغرام عن سعادته بأن نشر المعلومات عن تغير المناخ أصبح مسألة عابرة للحدود، معربا عن أمله أن تكون هذه دعوة للاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إنقاذ الكوكب.

وكان الناشط البيئي الكولومبي، شارك في حفل الافتتاح الرسمي للجناح الخاص بالأطفال والشباب في مؤتمر "COP27"، والذي يعد الأول من نوعه منذ إطلاق مؤتمرات المناخ.

يذكر أن منثاناريس كان قد أسس حركة "حُراس الحياة" المدافعة عن البيئة، وينتمى إلى تلك الحركة ما يقرب من 450 طفلا من كولومبيا والمكسيك والأرجنتين، وتمتد نشاطاتها فى عدد كبير من المدارس لتوعية الأطفال بمخاطر التغير البيئي.

المصدر: شروق نيوز

زايد للكتاب تعلن عن القوائم الطويلة لفروع "الآداب" و"الطفل والناشئة" و"المؤلف الشاب"