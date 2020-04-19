دار الشروق تصدر مسابقة «ليالي الكورونا»

أعلنت شركة iRead، برئاسة شيرين راشد، وإنجي الصبان، والكاتب أحمد مراد، عن أن يوم الاثنين المقبل الموافق 20 إبريل، هو الموعد النهائي لتسلم القصص المشاركة في المسابقة الجديدة للقصة القصيرة بعنوان «ليالي الكورونا»، والتي ترعاها دار الشروق.

وكانت شركة iRead ودار الشروق قاما بالإعلان عن تفاصيل المسابقة عبر صفحاتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في بيان جاء فيه: "أيامنا مع الكورونا هتتكتب في التاريخ، وهتكون قصص مثيرة للأجيال اللي مشافتش الحدث ده، اكتب قصة، لا تزيد عن 2000 كلمة، تدور في ليالي مواجهة الكورونا، قصة فكاهية أو رعب أو خيال علمي أو بوليسية أو أي نوعية تفضلها، وسيتم جمع أفضل 20 قصة وطباعتهم في كتاب مع ذكرأسماءهم ".

تهدف تلك المسابقة إلى إستغلال الأوقات التي تُقضى في المنزل في شيء مفيد ولإكتشاف مواهب جديدة في ظل تلك الظروف. وتم تحديد يوم 20 أبريل كآخر موعد لتلقي قصص المتسابقين، على أن تقوم دار الشروق بنشر كتاب يضم القصص الفائزة في المسابقة.

ويُعد هذا هو التعاون الثاني بين iRead ودار الشروق، في هذا المجال، حيث أطلقت الشركة في أكتوبر 2019 مسابقة iRead Awards للقصة القصيرة والمعالجة السينمائية، بالتعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأصدرت دار الشروق كتابا ضم القصص الفائزة في كتاب بعنوان «غموض في مصر القديمة».

وضم كتاب «غموض في مصر القديمة» 20 قصة فائزة فى مسابقة القصة القصيرة التى نظمتها مبادرة (iRead) – لإعادة إحياء القراءة ــ ؛ حيث تدور أحداث جميع القصص فى أزمنة الفراعنة وسط حالة من الغموض والسحر والخيال. تحملنا القصص العشرون إلى عالم ساحر.

نقرأ فيها قصصًا فريدة لحضارة أسرت العالم أجمع. فنتعرف على سر المومياء المعذبة، ونشهد انتقام رع، ونتسلل إلى المعبد للحصول على بردية الموتى.