طرحت دار الشروق طبعة جديدة من كتاب "كل البنات حلوين"

على صفحات هذا الكتاب تتشارك مجموعة من الفتيات تجاربهن وأفكارهن حول أجسامهن ومشاعرهن، والأوقات الصعبة التي تقابلهن، ولا يتشاركن فيها مع الآخرين.

و «كل البنات حلوين»، عنوان الحملة التي أطلقها موقع "نون"، وهدفها توضيح أن الجمال هو ما ينبع من ثقة الفتاة بنفسها، حبها لشكلها وشخصيتها، وصدق روحها واتساقها مع الشكل الذي وهبه الله لها أيا كان، فالفتيات جميعاً كائنات ذات بعدين، لسن فتيات الحواديت ذوات الفساتين الطويلة المنفوشة والشعور اللامعة، ولسن جميعاً الساحرة الدميمة في نفس الحواديت. نحن كائنات نعرف قيمة الحياة، لا يمكننا تحمل السخافات للأبد ولا يمكننا كراهيتها للأبد"

كل البنات سيصبحن حلوين عندما يتأكدن أنهن لسن بحاجة إلى اعتراف المجتمع، وإنما يكفيهن حبهن لأنفسهن.