صدر حديثًا كتاب «شخصيات تاريخية»، للمؤرخ المستشار طارق البشري

صدر حديثًا عن «دار الشروق» كتاب «شخصيات تاريخية»، للمؤرخ المستشار طارق البشري.

ويتضمن الكتاب 4 دراسات، تتناول كلًا من: (سعد زغلول، وعبدالرحمن الرافعي، وأحمد حسين، ومصطفى النحاس)، كتبها المؤرخ والمستشار طارق البشري، يجمعها المزاج البحثي للكاتب الذي ينجذب أكثر لدراسة الفكر السياسي وحركاته.

كما يجمع هذه الشخصيات الأربع أنهم كانوا جميعًا من رجال الحركة الوطنية، وهم من الفصيلين الأساسيين لها:

الفصيل الذي تكوَّن منه حزب الوفد، وكان أكثر اعتدالا في وسائله ومرونة في حركته.

الفصيل الآخر الذي بدأ بالحزب الوطني لمصطفى كامل ومحمد فريد، وتوالد من أروقته في الحركة الوطنية المصرية حركات أخرى؛ منها الإخوان المسلمون ومصر الفتاة والحزب الوطني الجديد، وله أثر بارز في الضباط الأحرار.

الفصيل الأول فيه سعد زغلول والنحاس، والفصيل الثاني فيه عبدالرحمن الرافعي من الحزب الوطني القديم، وأحمد حسين من مصر الفتاة.

وعلى شجرة هذه الجماعة الوطنية، يضع المؤلف أمام القارئ هذه الأفرع الأربعة، ويرجو أن يكمل عليها أفرعًا أخرى.