صدر حديثًا كتاب «حكاية مصرية.. بين تحدى الوجود وإرادة الصمود»

صدر حديثًا عن «دار الشروق»، كتاب «حكاية مصرية.. بين تحدى الوجود وإرادة الصمود»، للدكتور جودة عبد الخالق، والدكتورة كريمة كُريَم.

خلال ستة فصول من الكتاب، الذي صمم غلافه رجائي عبد الله، يروى المؤلفان، بما يشبه أدب السيرة الذاتية، أو التسجيل الأمين تجربة حياتية عاشاها، وحملت بين طياتها الكثير من الدراما الإنسانية، بكل ما فيها من «نوازع ورغبات، ضحكات وآنات، طموحات ومواجهات، وهزائم وانتصارات».

الكتاب، يتضمن روايتين للأحداث، ورؤيتين للأمور، وأسلوبين للتعبير، تعمدا مؤلفاها استخدام هذا الأسلوب، لإبراز الأبعاد المختلفة للمواقف والأحداث، التي عاصروها وفقًا لوجهه نظر كلًا منهما، حيث فضلا أن يتكلم كل واحد منهما بلسانه وأسلوبه ورؤيته للأمور.

يتطرق الكتاب إلى العديد من القضايا الهامة في المجتمع منها «التفاوت الطبقي» الذي عانيا منه قبل الزواج، وأيضًا «العنصرية» الذي ذاقا مرارتها أثناء سفرهما إلى كندا، على يد أستاذ أمريكي صهيوني، سعى بكل دأب ليفشل مسيرة حياتهما التعليمية.

يسرد الكتاب رحلة الدكتور جودة عبد الخالق، المفكر الاقتصادي المصري، وزوجته أستاذ الجامعة الدكتورة كريمة كريم، وعملية التحول والانتقال في حياة كلا منهما، وقصة اكتشاف الذات لكليهما، ومواجهة المجهول، والعيش في الغربة مع كل الظروف الصعبة التي مرا بها في أهم محطات حياتهما.