صدر مؤخرًا للبريطانى من أصل باكستانى طارق علي٬ تحت عنوان «المبارزة.. باكستان على مسار رحلة القوة الأمريكية»

صدر مؤخرًا «المبارزة.. باكستان على مسار رحلة القوة الأمريكية»

صدر مؤخرًا عن دار الطليعة الجديدة ببيروت٬ أحدث كتابات المفكر البريطانى من أصل باكستانى طارق علي٬ تحت عنوان «المبارزة.. باكستان على مسار رحلة القوة الأمريكية»، ومن ترجمة حسين على، وجاء فى مقدمة الكتاب: «يفضِّل الغرب أن يرى باكستان من خلال نظرة أحادية. تعطى صحف الأوروبيين والأمريكيين الشماليين انطباعًا بأن المشكلة الرئيسية - إن لم تكن الوحيدة - التى تواجه باكستان، هى قوة الملتحين المتطرفين المتخفين فى كشمير الهندية، الذين، - كما ترى تلك الصحف- على وشك السيطرة على البلاد. على هذا الأساس، فإن ما أوقف الإصبع الجهادية من إيجاد طريقها إلى الزناد النووى، هو الجنرال مشرَّف. كان واضحًا فى عام 2007 أن الجنرال ربما يغرق فى بحر من المشاكل؛ لذلك دفعت وزارة الخارجية الأمريكية طوق نجاة منفوخًا إلى حدوده القصوى فى هيئة بنازير بوتو. لكن البعض كانوا يتساءلون، منذ عدة شهور قبل مأساة اغتيالها فى ديسمبر 2007، فيما إذا كانا سيغرقان سويًا؟».