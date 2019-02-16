صدر حديثا رواية تحت عنوان "صلاة اليمامة" للكاتب مصطفى عبد ربه

صدر حديثا عن دار الكتب خان للنشر والتوزيع، رواية تحت عنوان "صلاة اليمامة" للكاتب مصطفى عبد ربه.

ومن أجواء الرواية: "وقف جابر حائرًا لا يعرف كيف يخرجها، خلع ملاءة السرير، وبحركات عشوائية ضرب الجدران الأربعة، وحاول أن يطول السقف. تفرقت الفراشات سريعًا، وفى أثناء طيرانها المرتبك، أدركت أن الشباك الوحيد فى الغرفة مفتوح، فهربت. تتبعها جابر وهى تغوص فى الليل الكحلى، وانتبه للمرة الأولى أن الميدان الكبير الذى يطل عليه الشباك، يظهر مصلوبًا من هذا الارتفاع، وقد حددت الأضواء ملامحه، وصلبته على شارعين متقاطعين".