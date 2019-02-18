طبعة جديدة من رواية «الوصايا» للكاتب عادل عصمت

تصدر خلال أيام طبعة جديدة من رواية «الوصايا» للكاتب عادل عصمت، عن دار الكتب خان للنشر والتوزيع، في إطار الاحتفال بإعلان صعود الرواية إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر».

وتدور أحداث رواية "الوصايا" التي صدرت في يناير 2018، في أجواء الريف المصري عن تاريخ أسرة تشبه أزمنتها، وعبر وصايا عشر، تبدأ بالخلاص عن طريق تحمل المشقة، ولا تتوقف عند فضيلة التخلي، يسرد سليم، الجد الأكبر للأسرة، حكايته على أسماع حفيده "الساقط" كما يسميه، الحفيد الذي اعوجت حياته واختلّت كما اعوج الزمن، الذي شهد صعود دار سليم من رماد الانهيار ثم ازدهارها ثم هدمها وتشتت سكانها في أرجاء العالم الفسيح، لتتلاشى إلى الأبد.

وينتسب الكاتب عادل عصمت إلى جيل التسعينيات في الكتابة المصرية، وتخرج في كلية الآداب قسم الفلسفة بجامعة عين شمس، ثم حصل على ليسانس الآداب قسم المكتبات جامعة طنطا في عام 1996.

ونشر عصمت أولى رواياته "هاجس موت" في عام 1995، ثم أتبعها بعدد من العناوين منها: "الرجل العاري" 1998، "أيام النوافذ الزرقاء" 2009، "حياة مستقرة" 2004، "حكايات يوسف تادرس" 2015"حالات ريم" 2017، "صوت الغراب" 2017،، و"الوصايا"، وهي أحدث أعمال الكاتب المصري الكبير.

وحصلت أعماله على عدة جوائز مثل: جائزة الدولة التشجيعية عن رواية "أيام النوافذ الزرقاء" في عام 2011، وميدالية نجيب محفوظ للآداب المقدمة من الجامعة الأمريكية قسم النشر في عام 2016.