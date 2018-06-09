قريبا صدور كتاب "أفراح المقبرة" للكاتب الدكتور أحمد خالد توفيق

تستعد دار الكرمة للنشر، لإصدار آخر أعمال الكاتب الدكتور أحمد خالد توفيق، وهو كتاب "أفراح المقبرة"، والذى انتهى من كتابه وقام بتسليمه للدار قبل رحيله بشهرين.

ومن أجواء "أفراح المقبرة" حسبما نشرت دار الكرمة، على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعى "سأعترف لك بشىء مخيف.. كل ما أقوله هنا سيظل سرا.. أليس كذلك؟ في البدء بدأ القط يتوتر ويعوى.. يطلب الزواج.. كانت تحبه لأنه قطها، لكنه أثار أعصابها، وفى يوم خدرته و... واستأصلت رجولته!".

وقالت "الكرمة" عن "أفراح المقبرة": آخر باقة مُنتقاة من الوحوش، ومصاصى الدماء، والسفاحين، وآكلى لحوم البشر، والموتى الأحياء، والكائنات الفضائية، دفع بها الكاتب الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق إلى النشر.

رحل الدكتور أحمد خالد توفيق عن عالمنا، فى الثانى من أبريل 2018 عن عمر ناهز الـ55 عاماً، إثر أزمة صحية ألمت به، خلال تواجده فى مستشفى عين شمس التخصيصى.

احمد خالد توفيق هو طبيب وأديب مصرى، ولد فى مدينة طنطا عام 1962، وحصل على دكتوراه فى الطب، صدر له عدد كبير من الروايات الأدبية خاصةً فى مجال الرعب والفانتازيا، فشارك فى سلاسل "ما وراء الطبيعة"، فانتازيا، رجفة الرعب، سافارى، بالإضافة إلى عدد من الروايات والكتب مثل يوتوبيا، قهوة باليورانيوم، مجموعة مقالات ساخرة بعنوان ضحكات كئيبة، المجموعة القصصية الهول، وسبق وأن أصدرت له دار الكرمة رواية "فى ممر الفئران"، و"الهول" و"شربة الحاج داود".