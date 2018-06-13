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يصدر قريبا طبعة مصرية من كتاب بعنوان "أنا والرومى" السيرة الذاتية بقلم شمس الدين التبريزى

يصدر قريبا طبعة مصرية من كتاب بعنوان "أنا والرومى" السيرة الذاتية بقلم شمس الدين التبريزى
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