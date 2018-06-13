كتاب "أنا والرومى" السيرة الذاتية بقلم شمس الدين التبريزى

يصدر عن دار الكرمة للنشر، بمناسبة عيد الفطر، طبعة مصرية من كتاب بعنوان "أنا والرومى" السيرة الذاتية بقلم شمس الدين التبريزى، وذلك بالتعاون مع دار الخيال، ونقله إلى اللغة الإنجليزية المترجم ويليام شيتيك، ونقله إلى اللغة العربية.

تقول المستشرقة الشهيرة آن مارى شيمل عن هذا الكتاب الممتع: "إن براعة ويليام شيتيك فى ترجمة مقالات شمس الدين التبريزى تنقل معلم الرومى المحبوب من الظل إلى النور، وتعيد شمس إلى مكانته المركزية التى يستحقها بجدارة.

وتضيف آن مارى شيمل: ينضم هذا العمل على الفور إلى القائمة القصيرة والتى لا غنى عنها للأعمال العلمية عن الرومى ومجمعته. يوصى به بشدة لجميع الباحثين وتلاميذ التصوف والفلسفة الإسلامية والأدب الفارسى، وبالطبع لجموع المعجبين بالرومى".

ويقول كولمان باركس: تخيل أنه يمكنك الذهاب إلى مكان ما كل صباح، لنقل إلى زاوية خان قوافل تجار السكر لتسمع شمس الدين التبريزى يتحدث عن حجاب القلب، طبيعة الاجتهاد، أو كيف تتخطى حال السؤال والجواب القلق.