صدر حديثًا كتاب جديد بعنوان "قَلبى يحدثنى بأنك متلفى"

صدر حديثًا عن دار الكرمة كتابًا جديدًا بعنوان "قَلبى يحدثنى بأنك متلفى"، يحتوى على مجموعة منتقاة من أجمل أشعار الصوفيين، مثل: الحلاج وابن الفارض وعبد القادر الجيلاني وابن عربى ورابعة العدوية والسهروردى وذى النون المصرى وسمنون المحب، وذلك فى رحلة روحانية سامية وفريدة.



الكتاب من إعداد أسامة الصاوى، ويصدر ضمن سلسلة "المكتبة الصوفية الصغيرة" والتى تضم عددًا من كتب التصوف الأساسية والمهمة، صغيرة الحجم، سهلة اللغة، بسيطة العبارة، تهم كل من يجذبه الحكمة والزهد والتصوف ولكن لا يريد المجلدات الكبيرة والشروح المعقدة. أغلفتها وتنسيقها الداخلي جذابان ويجمعان بين التراث والتصميم المعاصر في أناقة وبساطة. تم طباعة الكتب بمقاس صغير ليسهل وضعها في حقيبة اليد أو الجيب.