صدر حديثًا كتاب "صباحات الياسمين" للكاتب محيى الدين جاويش

صدر حديثًا عن دار الهلال، كتاب "صباحات الياسمين" للكاتب محيى الدين جاويش، وستتم مناقشته فى معرض القاهرة الدولى فى دورته الـ 50.

والكتاب "جامع لخواطر رومانسية ذات مغزى عاطفى وممارسة لصنع الكلمات الجميلة التى تنطق بالمشاعر الإنسانية الصادقة يقدم فيها الكاتب بعضا من فيض روحه حسب مرئياته لتلك العاطفة ويدعو القارئ للمشاركة فى تأملها بل ومعايشتها فهو يعبر بأقصوصات خفيفة، حيكت بحروف ناعمة عن تلك المشاعر والأحاسيس الساكنة فى وجدان القارئ فكانت هذه الخواطر تعبيرا رائعا عنها مستندا على لغة تبتعد عن عالم الواقع المكتظ بالزحام والضوضاء إلى رحابة الخيال الجميل وعالم الأحلام والتأملات الشاعرية بلغة بسيطة سلسة مختصرة مليئة بكلمات تصلح للتعبير عن المعانى الجميلة".

ويقدّم «جاويش» كتابه بأنه: «للنبض المخبأ داخل الصمت.. لـ«أحبك» التى ألوذ بها وأنا أرددها سرا ... لصوتك الذى يفعل بى ما تفعله الشمس بالصباح ... لضحكتك البعيدة التى تملأ المسافة بيننا بالنور والفرح ... للسكر الذى ينسكب من شفتيك فى الفنجان ... للحنين المخبأ لك فى عروق الشوق ... لجسورى الممتدة إلى قلبك.. ‎لعبق حضورك الآتى من جنة أخرى... للكون الأضعف من أن يتحمل وهج حسنك ... لصوتك الذى يتمايل على أهداب حلم رائع ... للصباح الذى يستل أنفاسه من ثغرك ... لابتسامتك التى تراقص الفراشات والألوان ... لروحك الرقيقة كياسمينة حطت على خدها قطرة مطر ... لموطئ شفتيك على حافة فنجان محظوظ... لصوت صمتك الذى أسمعه بكل وضوح ... لكفك المرمرى الذى ترفض خطوطه البوح للعرافة ....لقلبى المعلق بك كمركب مقيد لايملك أمام الموج الغاضب أى قرار.. صباح الخير».