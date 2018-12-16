حفل توقيع لكتاب "عروش تتهاوى.. النهايات الدرامية للأسرة العلوية" تأليف الباحث محمد غنيمة

تقيم دار حسناء للنشر بالإسكندرية في السادسة مساء الأحد 16 ديسمبر حفل توقيع لكتاب "عروش تتهاوى.. النهايات الدرامية للأسرة العلوية" تأليف الباحث محمد غنيمة، وذلك بمقر دار حسناء بكامب شيزار بالإسكندرية، يقدم اللقاء الأديب والروائي منير عتيبة، ويشارك في المناقشة الباحث الدكتور عبد الوهاب شاكر.

يتناول الكتاب والذي قدمه الأستاذ الدكتور محمد عفيفي رئيس قسم التاريخ بجامعة القاهرة وأمين المجلس الأعلى للثقافة الأسبق، النهايات المأساوية لحكام مصر من أسرة محمد علي، في شكل قصصي درامي، مستندا فيها على مجموعة كبيرة من الوثائق والبحث بين حواشي وسطور أدابير الكتب والمؤلفات وحتى المخطوطات.

ويرأى المؤلف "أن الكتاب لا يتحدث عن نهايات التاج وفقط وإنما نهايات الحكام أنفسهم، ويا لها من نهايات مأساوية، وكأن لعنة ما أصابت حكام هذه السلالة، فما بين مقتول ومخلوع ومعزول وحتى مخبول جاء ملك الموت ليقبض أرواحهم، وينهي عصرهم، لكن سيرهم تبقى وتشهد قبورهم ويشهد التاريخ على إنجازات واخفاقات وحتى هرطقات".

ويقول الدكتور محمد عفيفي، عن الكتاب في مقدمته "قدم غنيمة الوجه الآخر للتاريخ، الوجه الذي لم يقدمه التاريخ الرسمي، هذا التاريخ الذي اقتصر فقط على إبراز الوجه المشرق والصلب لحكام الأسرة العلوية، الحروب والانتصارات والمنشآت العظيمة في عصرهم، لكننا لم نتعرف على الحاكم البشر، واكتفينا بالحاكم نصف الإله، هنا يعود بنا غنيمة إلى نمط في الكتابة التاريخية افتقدناه كثيرًا، وهو التشابك بين التاريخ والأدب، والمساحة التي يتيحها الكاتب لنفسه ليتقمص دور الشخصية التاريخية ويتحدث بلسانه، ويكتب ما قد أهمله التاريخ الرسمي".

محمد غنيمة هو كاتب وموثق تاريخي وباحث في الجغرافيا السياسية، من مؤلفاته: "جمال حمدان وعبقرية المكان" الصادر عن مكتبة الإسكندرية، والمجموعة القصصية "غيبوبة"، كما شارك في إعداد العديد من المواد الوثائقية، بالإضافة إلى عدد من المقالات في الصحف والمواقع الإلكترونية.